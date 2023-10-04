Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»

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«Фестиваль объединит самодеятельных артистов столицы всех возрастов. Народные коллективы, академические хоры, солисты и эстрадные вокальные ансамбли представят номера профессиональной команде экспертов. Солисты и творческие коллективы смогут сразиться за звание лучших в таких номинациях, как: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Бальный танец», «Современный танец» и др.» – приводит АГН «Москва» сообщение столичного департамента образования и науки.
А 7 и 8 октября в Театре на Таганке состоится спектакль «Фигаро». Как передают «Дни.ру», в постановке Дениса Бокурадзе примут участие актриса Ирина Апексимова и певица Лариса Долина.
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