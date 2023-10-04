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Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»

04 октября 2023, 12:49
Фото: istockphoto.com/nantonov

Фото: istockphoto.com/nantonov

В Москве начался приём заявок на участие в XV открытом фестивале искусств «АртОстров».
Отмечается, что фестиваль посвящён Дню матери.

«Фестиваль объединит самодеятельных артистов столицы всех возрастов. Народные коллективы, академические хоры, солисты и эстрадные вокальные ансамбли представят номера профессиональной команде экспертов. Солисты и творческие коллективы смогут сразиться за звание лучших в таких номинациях, как: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Бальный танец», «Современный танец» и др.» – приводит АГН «Москва» сообщение столичного департамента образования и науки.


При этом, приём заявок будет действовать до 30 октября, а гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса пройдут 25 ноября.

А 7 и 8 октября в Театре на Таганке состоится спектакль «Фигаро». Как передают «Дни.ру», в постановке Дениса Бокурадзе примут участие актриса Ирина Апексимова и певица Лариса Долина.

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#москва
#фестиваль
#концерт
#мероприятия
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Скончался актёр из сериала «Тихий Дон» Сергей Зубенко
04 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

Режиссёр, актёр театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщает Омский ТЮЗ, где покойный служил с 2014 года. Широкий зритель знал Зубенко по сериалу «Тихий Дон» режиссёра Сергея Урсуляка.
Заслуженный работник культуры Омской области, Зубенко ушёл из жизни 2 октября после тяжёлой и продолжительной болезни. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актёра.

Родившийся в августе 1962 года, Сергей Зубенко закончил Иркутское театральное училище (1985), после чего работал в театрах юного зрителя во многих городах России — Иркутске, Красноярске, Волгограде, Челябинске, а в последние годы в Омске. В частности, он играл Израэля Хэндса в «Острове сокровищ», Просперо в «Трёх толстяках» и Старого Дроссельмейера в «Щелкунчике».

Среди заметных актёрских работ Зубенко, помимо «Тихого Дона», в котором он снялся в 2015 году, также роль в сериале «Ненастье». В качестве театрального режиссёра Зубенко поставил спектакль «Недоразумения» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Прощание с Сергеем Зубенко состоится 5 октября в Доме актера в Омске.

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#смерть
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Логинов рассказал, как изменятся Букины в перезапуске «Счастливы вместе»
04 октября 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский актёр Виктор Логинов рассказал, как изменяться герои «Счастливы вместе» в перезапуске сериала. Об этом пишет E1.
«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать. Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель», — цитирует портал слова Логинова, исполнявшего в популярном проекте роль Гены Букина.

Актёр добавил, что отстоял перед шоураннерами бороду главного героя сериала. Он рассказал, что Букин по-прежнему работает продавцом обуви, а дети обзавелись своими семьями и съели от родителей. В новых «Букиных» персонажи Дарьи Сагаловой и Александра Якина приедут к родителям со своими детьми.

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#дети
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#портал
#отец
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Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах
03 октября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В масштабном проекте гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований «Подмосковный АРТ-Визит» задействованы все городские округа Подмосковья. Стартовал проект в начале марта в Коломне.

Проект реализуется по декабрь 2023 года. В нём принимают участие народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, театральные студии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятий в рамках проекта ждут концерты, творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства.

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Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов.

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#подмосковье
#выставка
#проект
#фестиваль
#мероприятия
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Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов
02 октября 2023, 20:27

Фото: iStock/LeMusique

Владелец сети кинотеатров, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский рассказал в беседе с Общественной службой новостей, почему в РФ нужно снимать больше фильмов.
«Есть проблема с тем, что больших, массовых продуктов, в которые можно было бы вкладывать рекламу, у нас нет. Их не хватает, но не потому, что у нас не умеют снимать, у нас есть фильмы, востребованные у российского зрителя, но таких проектов очень мало. Нужно снимать больше фильмов класса «Б», тут вопрос в количестве», — цитирует Поникаровского Общественная служба новостей.

По мнению владельца сети кинотеатров, режиссерам необходимо снимать порядка 15-20 блокбастеров в год, а также «60 крепких середнячков». Поникаровский добавил, что проблема российского кино заключается в дефиците контента.

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#кино
#фильм
#служба
#кинотеатры
#дефицит
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В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»
02 октября 2023, 11:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 3 октября начнется выставка «С любовью к провинции».

На выставке гости смогут увидеть произведения Заслуженного художника России, член-корреспондента Российской академии художеств Александра Павловича Волкова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Большая часть работ будет представлена по теме пейзаж, но на экспозиции продемонстрируют в том числе полотна, созданные в жанрах живописи и графики. Большая часть работ выполнена акварелью и карандашом.

В день открытия выставки, 3 октября, будет организована творческая встреча с её автором, Александром Волковым, который проведёт мастер-класс по живописи с акварелью для гостей.

Выставка продлится до 29 октября 2023 года. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте галереи.

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#фестиваль
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#коломна
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Актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам умер в 56 лет
02 октября 2023, 03:34

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Британский актер Джейк Абрахам, который приобрел известность благодаря своей роли в популярном фильме «Карты, деньги, два ствола», скончался в возрасте 56 лет от рака предстательной железы. Эту информацию сообщает Guardian.
 Джейк Абрахам родился в Ливерпуле и был известен также благодаря своим ролям в фильмах «Костолом», «Формула 51», а также в британском сериале G.B.H.

В июне текущего года актеру был поставлен диагноз рака предстательной железы, и с тех пор ему оказывалась паллиативная медицинская помощь.

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#диагноз
#депутат
#артист
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Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию
Декан ВШЭ Виноградов сообщил о необходимости оформления статуса пенсионера
02 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/Vershinin

Оформление статуса пенсионера представляет собой обязанность самого гражданина, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм». По его словам, вам необходимо подать документы в строго установленные сроки. Переход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением соответствующих документов.
Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста, необходимо лично посетить отделение Социального фонда и подать соответствующее заявление. Также можно сделать это онлайн на веб-сайте Соцфонда или отправить документы по почте. Кроме того, можно обратиться в МФЦ лично, воспользоваться порталом Госуслуг, связаться по телефону или обратиться через работодателя, — перечислил юрист различные доступные способы.

Если гражданин подал заявление после наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка выплат произошла по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и без каких-либо ограничений в сроки.

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Фильм «Неудержимые 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
«Неудержимые 4» возглавили прокат в России и СНГ, собрав 51,5 миллиона рублей
02 октября 2023, 02:18

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Неудержимые 4» снова признан лидером кинопроката, собрав в России и СНГ за прошедшие выходные 51,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Экшн «Неудержимые 4» представил в главных ролях Джейсон Стэйтема, Сильвестра Сталлоне, Меган Фокс и других известных актеров.

На втором месте оказалась российская семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход», которая заработала 28,2 миллиона рублей. В картине снялись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив и другие.

Комедийная мелодрама «Великая ирония» заняла третью строчку рейтинга с суммой в 23,9 миллиона.

На четвертом месте оказался фантастический боевик «Создатель», собравший 22,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что эти данные не включают в себя сборы в России и Белоруссии, где фильм не был выпущен.

Завершает список американская мелодрама «После. Навсегда» с выручкой в 22,3 миллиона рублей.

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Умер актёр из «Республики ШКИД» Александр Липов
01 октября 2023, 03:41

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В возрасте 82 лет скончался актёр Александр Липов, один из главных героев знаменитого советского фильма «Республика ШКИД». Об этом агентству ТАСС сообщили в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» имени М. М. Бахтина, где Липов служил с 2000 года.
Помимо «Республики ШКИД», Александр Липов был известен советскому, а затем и российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Вариант "Омега», «Разрешите взлёт!», «Макар-следопыт» и других. 

Более 35 лет своей жизни актёр отдал легендарной киностудии «Ленфильм», где озвучил и продублировал свыше четырёх сотен фильмов. За свои заслуги Александр Липов был награждён памятным знаком «Почётный кинематографист России».

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