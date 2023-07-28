Стартовала аккредитация на литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает об открытии аккредитация для СМИ на литературный фестиваль под открытым небом «Проект: ПОЭТ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Аккредитация предоставляется телеканалам, радиостанциям, печатным и онлайн-изданиям. Заявка должна содержать название организации, ФИО и должность лиц, подлежащих аккредитации, контактный телефон, а также даты присутствия на площадке фестиваля. Заявки на аккредитацию будут приниматься до 9 августа 2023 года на почту fest@mosoblkino.ru. Подтверждение аккредитации прийдет ответным письмом.
В первый день фестиваля гости встретятся с народным артистом России Сергеем Безруковым, который представит спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе русского поэта Сергея Есенина. Этот спектакль является исповедью великого поэта, в нем нет выдумки: все слова, произнесенные в спектакле, принадлежали самому Сергею Есенину.
На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости.
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