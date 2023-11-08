Радио1
Главная / Новости / Культура/ Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино

Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино

08 ноября 2023, 15:36
Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Специалист по созданию проектов в сфере кинообразования на базе факультета кино и телевидения Университета «Синергия», сценарист Наталья Герасимова заявила, что современный зритель хочет видеть на экране сильных персонажей, умеющих преодолевать жизненные трудности.

«Популярны персонажи, которые сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами и находят в себе силы преодолеть их. Кроме того, многие зрители интересуются историческими и фантастическими фильмами, где герои обладают уникальными способностями и сражаются с мистическими существами», — отметила в беседе с RuNews24.ru Герасимова.

Она также отметила тенденции, которые сейчас наблюдаются в российском кино. Среди них развитие авторского кино, увеличение количества международных копродукций, повышение качества спецэффектов, подъём сериалов и т.д.

Читайте также:

В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты
#кино
#герои
#искусство
#культура
#россия
Читайте нас в
В Подмосковье проходит выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
07 ноября 2023, 20:47

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском проходит выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на конкурс в этом году было представлено 490 работ юных художников из 51 населённого пункта Подмосковья. Работы участников будет оценивать профессиональное жюри в 12 номинациях, а итоги будут озвучены на церемонии закрытия.

В этом году «Жуковское притяжение» посвящено особой теме – золотому веку русской литературы, поэтому на выставке можно увидеть иллюстрации к произведениям, картины с литературными героями, пейзажи и жанровые сцены и многое другое.

«С каждым годом всё больше юных художников принимают участие в выставке «Жуковское притяжение», география конкурса расширяется. Тема – «Золотой век русской литературы» – это прекрасный повод для детей посредством художественного творчества прикоснуться к сокровищнице русской классической литературы. Выставка является отличной возможностью для молодых художников проявить себя», – приводит пресс-служба слова директора ЖДШИ № 1 Елена Меденцева.

Выставка продлиться до 12 нобря, посетить её можно ежедневно с 9.00 до 18.00.

Читайте также:

В Москве волонтёры прошли подготовку к выставке-форуму «Россия»

В Серпухове пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции
 
#конкурс
#выставка
#картины
#искусство
#культура
Читайте нас в
Молодёжный фестиваль «Театральная завалинка» открылся в Подмосковье
07 ноября 2023, 20:35

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

На базе пансионата «Лесной городок» в Подмосковье стартовал XXX Всероссийский молодёжный фестиваль «Театральная завалинка». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в этом году на участие в фестивале подали заявки 174 коллектива из 46 регионов страны. При этом, 21 театр прошёл в отборочный тур.

В этом году мероприятие посвящено проводникам-наставникам российских национальных ценностей.

Фестиваль будет проходить в течение шести дней, в ходе него коллективы примут участие в конкурсах актерского мастерства и художественного слова, образовательных мастер-классах и режиссерских лабораториях.
Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Союза театральных деятелей РФ.

Как отметил глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров, фестиваль «Театральная завалинка» является гордостью городского округа, ведь мероприятие объединяет поистине творческих и добросердечных людей. Прохоров пожелал удачи всем коллективам, принимающим участие в проекте.

Читайте также:

Праздничный гала-концерт прошёл в Волоколамске

В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
#фестиваль
#концерт
#театр
#жуковский
Читайте нас в
Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
07 ноября 2023, 15:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Праздничным гала-концертом отметили День народного единства в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Концерт, посвящённый Дню народного единства, прошел в Доме культуры «Текстильщик».

Для гостей мероприятия была организована тематическая фотозона  выставка «Россия единством крепка» в фойе ДК. также были представлены работы студии декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

На концерте для зрителей выступали финалисты XVIII окружного фестиваля-конкурса народного творчества «Родники», а также танцевальные, вокальные и театральные клубные формирования округа с яркими и завораживающими номерами.

Кроме этого, в конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля первым замглавой администрации.

Стоит отметить, что победителем Гран-при стала руководитель студий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и «Лисья норка» ЦКТ «Родники» Александра Каширина.

Читайте также:

В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»
#россия
#выставка
#концерт
#дк
#город
#мероприятия
#церемония
#волоколамск
#подмосковье
Читайте нас в
Скончалась артистка Светлана Пиньковская, дочь актера из фильма «Бриллиантовая рука»
07 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 99 году жизни ушла из жизни актриса и певица Светлана Пиньковская, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пиньковская играла в Эстрадном театре «Эрмитаж», выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова», а также преподавала музыку.

Отец артистки, Георгий Светлани, известен своей эпизодической ролью в бессмертном советском фильме «Бриллиантовая рука».

По предварительной версии, причиной смерти Пиньковской стал инфаркт. Она пережила несколько приступов с лета 2023 года. Тело 98-летней артистки обнаружила её внучка, в квартире Пиньковской в Бескудниковском районе столицы.

Читайте также: 

Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов

«В джакузи после тренировки»: как умирал звезда сериала «Друзья» и что шокировало фанатов
#инфаркт
#певица
#актриса
#москва
#смерть
Читайте нас в
В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина
07 ноября 2023, 13:31

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Литературно‑поэтический вечер памяти писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина прошёл в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло в волоколамской детской школе искусств и собрало целый зал гостей.

Перед началом творческих выступлений зрителям показали видеоролик о жизни Шукшина.

Также участникам рассказали, что свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин снял именно в Волоколамске.

«Нам не известно, кто порекомендовал Шукшину для съёмок Волоколамск, да это и неважно. Тот факт, что древний Волоколамск благословил Шукшина как кинорежиссёра и актёра, практически не упоминается в биографической литературе о Шукшине. Только пожелтевшие страницы районной газеты за 1960 год бережно хранят свидетельства о начале творческого пути Василия Макаровича в кино», – отметила ведущая мероприятия Галина Кулакова.

Стоит отметить, что на вечере памяти  стихи и песни исполнили сотрудники музея Геннадий Мищенко и Владимир Алтаев, артисты образцового коллектива «Театр «Дебют», вокальный коллектив «Забава», а также их руководитель Виолетта Маслова, концертмейстер Ирина Гринь.

Читайте также:


В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»

В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы
#волоколамск
#кино
#театр
#мероприятия
#сотрудники
#стихи
#подмосковье
#писатель
Читайте нас в
Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Матвиенко: выступление SHAMAN на выставке «Россия» в Москве было потрясающим
06 ноября 2023, 23:19

Фото: сайт Кремля

Выступление певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на международной выставке-форуме «Россия» в Москве высоко оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках марафона «Знание», проходившего в одном из павильонов мероприятия 6 ноября, пишут «Известия».
Матвиенко подчеркнула, что артист создает глубокие песни, полные любви к России. Его выступление 4 ноября, в День народного единства, произвело на нее неизгладимое впечатление.

«Особая атмосфера, царившая в большой аудитории молодежи, которая искренне и честно пела песни о России и национальный гимн, свидетельствует о том, что будущее принадлежит таким артистам, а не тем, кто предал свою Родину в трудные времена», - подчеркнула политик.
Матвиенко также отметила, что SHAMAN - настоящий патриот и гражданин России. Она заключила, что Россия обладает замечательной молодежью, и это не пустое утверждение, а объективный факт.

Читайте также:

Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте

На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»

Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»
#россия
#певец
#день народного единства
#будущее
#патриот
#шоу
#артист
#матвиенко
Читайте нас в
В Петербурге скончался искусствовед Аркадий Ипполитов
05 ноября 2023, 23:49

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Cанкт-Петербурге скончался Аркадий Ипполитов — искусствовед, писатель, исследователь Италии. Об этом в своем Telegram сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
65-летний Ипполитов являлся крупным специалистом по итальянскому искусству XV-XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, а также истории кинематографа. Он много лет проработал в Эрмитаже, преподавал историю искусств в Европейском университете и был членом редколегии журнала «Сеанс».

Несмотря на то, что главным городом для Ипполитова всегда оставался Петербург, в культурной жизни которого он принимал самое непосредственное участие, искусствовед много работал также и в Москве. Как пишет «Фонтанка», среди самых известных его проектов — выставки художников Джексона Поллока и Мориса Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века» в Эрмитаже, «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее, а также выставка работ Михаила Врубеля в столице.

Читайте также:

Умер двукратный Олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов

Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов

Умерла внучка Горького актриса Дарья Пешкова
#санкт-петербург
#искусство
#смерть
Читайте нас в
В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
05 ноября 2023, 15:18

Фото: администрация г.о. Дубна

В Дубне 4 ноября прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Фестиваль традиционно проводится в городе, где живут представители разных народов, которые могут рассказать о своей культуре. Мероприятие прошло в День народного единства в ДК «Октябрь», который уже седьмой год подряд является площадкой для его проведения. 

                                                                          Фото: администрация г.о. Дубна

Перед участниками фестиваля с приветственным словом выступил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он выразил благодарность всем участникам и организаторам фестиваля, которые своим трудом способствуют укреплению дружбы между народами. 

Также с благодарственной речью выступили депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова и другие.

Отмечается, что на фестивале выступили фольклорные, театрально-музыкальные, вокальные и хореографические коллективы из Дубны, Москвы и Старой Купавны. Было представлено дефиле в самобытных национальных костюмах, которое вызвало громкие аплодисменты. А также были организованы мастер-классы, на которых гости смогли узнать секреты кухонь различных народов. 

                                                                           Фото: администрация г.о. Дубна

Читайте также:

В Подмосковье 85 тысяч молодых людей участвовали в Дне народного единства

Ученые из Дубны получили премии губернатора Подмосковья

Хор «Мелодия» получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023
#дубна
#подмосковье
#фестиваль
#день народного единства
#максим тихомиров
Читайте нас в
Биатлониста-чемпиона Анева ввели в кому после выстрела в живот
04 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Болгарский биатлонист-чемпион Красимир Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот.
Об этом пишет Dir.bg. 1 ноября спортсмена обнаружили с огнестрельным ранением рядом с дамбой в районе города Кюстендил. Сейчас Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция сообщает, что биатлонист сам выстрелил себе в живот.
 
36-летний Красимир Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке. Он обладатель четырех серебряных и четырех бронзовых медалей европейского первенства.
 
Спортсмен два раза становился третьим на чемпионате мира по летнему биатлону. По завершении сезона-2019/2020 принял решение завершить карьеру.

Читайте также:

В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава

В Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы

В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
#спорт
#биатлон
#кома
Читайте нас в
Достижения.рф