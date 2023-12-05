Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.