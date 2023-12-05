Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу

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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.
Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.
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«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.
«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.
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Диана Аванесян