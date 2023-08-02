Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы для желающих

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Мероприятие пройдет в атриуме музея «Новый Иерусалим», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В четверг, 3 августа, пройдет мастер-класс «Актерское внимание», на котором гости научатся упражнениям, которые практикуют артисты перед выходом на сцену и многому другому.
В пятницу, 4 августа, студенты ГИТИСа расскажут на мастер-классе «Основа движка» об отработке сценических движений с помощью работы над собственным телом.
Мастер-классы начнут проводить в 16:00, участие бесплатное.Читайте также:
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