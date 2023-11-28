Студенты из «Московии» первыми посетили выставку краеведческого музея

Фото: администрация городского округа Кашира
В Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву».
Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.
Участниками мероприятия стали студенты колледжа «Московия». Они прослушали истории о событиях ноября 1941 года.
Почетным гостем мероприятия стала Вера Карпова. Она поделилась воспоминаниями об отце Иване Карпове. Он в годы войны был комиссаром железнодорожного узла.
Воссоздать полную картину событий ноября 1941 года помогла художественно-документальная картина «Клинок генерала Белова». Её дополнили песни, которые были созвучны тематике вечера в исполнении Александра Маслова.
Завершилось мероприятие экскурсией по экспозиции «Кашира – Южный рубеж битвы».
Ранее сообщалось, что Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.
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Участниками мероприятия стали студенты колледжа «Московия». Они прослушали истории о событиях ноября 1941 года.
Воссоздать полную картину событий ноября 1941 года помогла художественно-документальная картина «Клинок генерала Белова». Её дополнили песни, которые были созвучны тематике вечера в исполнении Александра Маслова.
Завершилось мероприятие экскурсией по экспозиции «Кашира – Южный рубеж битвы».
Ранее сообщалось, что Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.
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Мария Фирсова