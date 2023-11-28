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Студенты из «Московии» первыми посетили выставку краеведческого музея

28 ноября 2023, 14:35
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

В Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву».
Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.

Участниками мероприятия стали студенты колледжа «Московия». Они прослушали истории о событиях ноября 1941 года.


Почетным гостем мероприятия стала Вера Карпова. Она поделилась воспоминаниями об отце Иване Карпове. Он в годы войны был комиссаром железнодорожного узла.

Воссоздать полную картину событий ноября 1941 года помогла художественно-документальная картина «Клинок генерала Белова». Её дополнили песни, которые были созвучны тематике вечера в исполнении Александра Маслова.

Завершилось мероприятие экскурсией по экспозиции «Кашира – Южный рубеж битвы».

Ранее сообщалось, что Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.


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#кашира
#музей
#подмосковье
#студенты
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В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
28 ноября 2023, 14:09

Фото: администрация городского округа Кашира

Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.

В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся  к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.

Гордостью музея является фарфоровая кукла, которую изготовили в конце 19 века. Большинство экспонатов музея будут задействованы в постановках «Театра экспромта».

«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», —говорит заведующая городской детской библиотекой, филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.
Также при библиотеке работает рукодельный кружок «Кукольное царство».

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#кашира
#музей
#подмосковье
#культура
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В Подмосковье откроют выставку из собрания 12 ведущих музеев России
28 ноября 2023, 13:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Впервые в Подмосковье откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» из собрания 12 ведущих музеев России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Серпуховском историко-художественном музее 20 декабря 2023 года.

«Выставка братьев Маковских в Серпухове — еще один наш шаг к расширению географии новых музейных пространств, способных представлять большие выставочные проекты в Подмосковье. Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку — Каретный сарай в Серпухове, благодаря которому у Серпуховского музея появятся новые экспозиционные и творческие возможности. Один из векторов работы министерства — сделать так, чтобы искусство было доступным<…>», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что в экспозиции будут представлены 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России, в том числе из Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Кроме этого, выставка будет поделена на две части, которые будут представлять линии каждого из братьев — Владимира и Константина. 

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#подмосковье
#искусство
#выставка
#проекты
#министр
#выставки
#серпуховский музей
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Акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» стартовала в Подмосковье
28 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области стартовала всероссийская акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Акция проходит в Российской государственной библиотеке для молодёжи. Для гостей запланирована обширная событийная программа, в рамках которой эксперты ведущих компаний в сфере ИТ- технологий проведут в библиотеке лекции, воркшопы, мастер-классы и квизы.

В холле библиотеки с 27 ноября и до конца разместили куар-код, по которому можно проверить свои знания по таким темам, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. «Цифровой диктант» — специальное событие от Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Кроме этого, гости библиотеке смогут послушать редакторов аудиоиздательства «ВИМБО», менеджера по персоналу Департамента организационного развития компании Ирину Шульженко, а также руководителя спецпроектов и бренд-коммуникаций компании «Авито» Анну Китайкиной.

Стоит отметить, что в рамках акции также пройдет прямой эфир с создателем игровой графики для десятков игр Максимом Михеенко в ВК-сообществе РГБМ.

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«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»
Состоялась премьера финальной серии документального цикла «Русские. XXI век»
28 ноября 2023, 11:56

Фото: «Русские. XXI век»

Состоялась премьера финальной двенадцатой серии документального цикла о героях нашего времени «Русские. XXI век».
Заключительная серия документального сериала получила название «Главное - любовь». Эпизод рассказывает о жителях Калининграда и области, и, как считает продюсер сериала Сергей Меркулов, именно в этой серии зритель сможет разглядеть ту самую мысль, которую создатели хотели донести до аудитории.

Фото: «Русские. XXI век»

По его словам, «Русские. XXI век» говорят о столь простых, но, в то же время, столь важных вещах, которые можно не сразу заметить. О том, как важно творить добро, любить и менять мир к лучшему создатели цикла показали на простых примерах – на историях из жизней наших соотечественников, в которых можно узнать друга, соседа или коллегу.

Фото: «Русские. XXI век»

Именно эти люди, мимо которых мы проходим каждый день, и являются настоящими героями нашего времени. 

«Это чувство звучит лейтмотивом в истории каждого из наших 60 героев, а финальная серия подтверждает это особенно ярко», - подчеркнул Меркулов. 

Фото: «Русские. XXI век»

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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Минкульт даст деньги на кино об СВО, экранизацию Прилепина и биографию Лимонова
28 ноября 2023, 00:56

Фото: istockphoto.com/varunyu suriyachan

Министерство культуры России предоставит финансирование для реализации 249 проектов, включая фильмы о СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизацию рассказа «Лес» от Захара Прилепина и документальное кино об Эдуарде Лимонове. Список получателей субсидий опубликовало Министерство культуры РФ.
Ведомство сообщило о рекомендациях на выделение средств на 105 неигровых и 60 игровых художественных фильмов, 10 фильмов для детей и подростков, а также 74 анимационных проекта на 2023 год.

Также в список финансируемых художественных фильмов вошли экранизация романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, киноадаптация книги Льва Толстого «Семейное счастье» и продолжение приключений «Чебурашки». Кроме того, в списке неигровых картин фильмы о режиссере Никите Михалкове, писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане.

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#книги
#счастье
#дома
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В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа
27 ноября 2023, 20:58

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 30 ноября состоится Х Открытый Кубок КВН главы городского округа.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, участие в Кубке будут принимать квнщики из высшей и премьер лиг международного союза Клуба весёлых и находчивых из Москвы, Московской области и самого города Жуковский.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в большом зале Дворца культуры по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 28. Начало концерта состоится в 19:00, однако собирать гостей начнут уже с 18:30. Уточняется, что при этом, вход на мероприятие будет свободным.

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#юмор
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В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»
27 ноября 2023, 20:28

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском в субботу, 2 декабря, состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие пройдёт в 19:00 в молодёжном центре «Дружба».

Участники смогут проверить свою эрудицию и интеллект. Организаторы заявляют, что ребят ждут интересные вопросы и яркие эмоции на протяжении всей игры.

Отмечается, что желающим принять участие в игре необходимо собрать команду из шести человек и зарегистрироваться по специальной форме.

Кроме этого, на игру можно прийти и в качестве зрителя. Для этой роли допускаются все желающие.

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#игры
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В Парке Культуры и Отдыха в Жуковском пройдёт «Открытие зимнего сезона»
27 ноября 2023, 20:10

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В сквере «28 квартал» в Жуковском в пятницу, 1 декабря, состоится праздничное мероприятие «Открытие зимнего сезона».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа, гостей ожидает насыщенная праздничная программа. Так, люди смогут посетить ярмарку изделий ручной работы и развлекательную игровую программу «Зимнее чудо».

В 17:00 состоится торжественное зажжение иллюминации, а после гости смогут посетить театрализованное интерактивное представление «Здравствуй, Зимушка-Зима!».

Кроме того, состоится праздничный концерт, где выступят вокальные коллективы. А после все желающие смогут сходить на дискотеку.

Организаторы мероприятия отмечают, что праздник можно посетить всей семьёй.

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#концерт
#зима
#мероприятия
#шоу
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Аверин: «Только ежедневный труд помогает быть успешным»
27 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Российский актёр театра и кино Максим Аверин поделился, что человеку его профессии успешным помогает стать трудолюбие.
«Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Аверин.

Он также подчеркнул, что в театре важны именно умения и навыки самого актёра, его эмоции, талант и умение раскрыться перед зрителем, в отличие от того же кино, где многое зависит от режиссёра, осветителя и монтажёра.

Накануне, 26 ноября, Максим Аверин отметил свой День рождения.

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