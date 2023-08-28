Студенты «Московии» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске.

В субботу, 26 августа, в Подольске проходил масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд российской рок-сцены.

В Подольске на площади перед ДК «Октябрь» для гостей фестиваля прозвучали стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актёра театра «4Т» Алексея Шмелёва. Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» стали RASA, «Собор» и Рич.

Фестиваль посетили свыше 6 тысяч человек. Среди них — студенты колледжа «Московия». Волонтёрами фестиваля были учащиеся Профессионального колледжа Московия Полина Савостьянова и Константин Жменько.





«Мероприятие действительно было очень масштабным. Выступали группы RASA, РИЧ. А еще трио Собор, они исполняли русские народные песни. Было здорово увидеть в живую выступление Евы Уваровой, участницы шоу «Новые танцы» на ТНТ», — рассказывает о своих впечатлениях Полина Савостьянова.

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Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске.