Студенты РГИСИ из ДНР по завершении обучения отправятся восстанавливать театр в Мариуполе

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Юргенс рассказала «Петербургскому дневнику», что сначала ребята присылали свои видеовизитки. А потом в Мариуполь отправился режиссёр и педагог Александр Кладько, который проводил для желающих тренинги и отбирал талантливых потенциальных студентов. В итоге, поступить в РГИСИ смогли 25 человек – они прошли сразу на второй тур.
Кроме того, она отметила, что в настоящее время в российской культуре наблюдается разлад – патриоты и «либерально насроенные» режиссёры не могут найти общий язык. По поручению президента РФ Владимира Путина, в российской культуре должна как можно чаще звучать тема СВО, чтобы тем самым поддержать находящихся на фронт мужчин. При этом, по словам Юргенс, далеко не все режиссёры готовы снимать такие фильмы или ставить театральные постановки из-за своих политических убеждений.
Однако, в заключение актриса заверила, что эта культурная борьба прекратится, поскольку творческих людей, поддерживающих Россию и желающих воспевать успехи российских военных намного больше, чем тех, кто отвернулся от своей страны.
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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ