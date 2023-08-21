Свыше 10 тысяч посетителей побывали на подмосковном фестивале «Край Мещерский – край богатый»

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Свыше 10 тысяч человек побывали на фестивале «Край Мещерский – край богатый», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивале приняли участие порядка 250 мастеров народных промыслов и ремесел из разных регионов России. На фестивале можно было приобрести ручные изделия гончаров, кузнецов, специалистов по народному костюму, вышивке и прядению, резцов по дереву, мастеров арт-дизайна, лозоплетения.
Также, для гостей мероприятия подготовили выступления музыкантов, игры, экскурсии, развлечения от ремесленников, угощения и многое другое.
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