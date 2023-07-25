Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль уличных артистов в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже во второй раз. Для гостей фестиваля была подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей выступали уличные артисты, которые приехали из разных уголков России.
Кульминацией вечера стало барабанное и огненное шоу.
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