Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль уличных артистов в Подмосковье

23 июля в центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи проходил фестиваль уличных артистов «Цветная капуста».

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже во второй раз. Для гостей фестиваля была подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей выступали уличные артисты, которые приехали из разных уголков России.





Кульминацией вечера стало барабанное и огненное шоу.

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