Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»

1 августа в Балашихе стартует выставка керамических изделий «Гончарных дел мастера и подмастерья», которая пройдет в Центре искусств и ремесел.

Мастера гончарного творчества и их воспитанники представят на выставке свои лучшие работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости выставки смогут увидеть работы созданные как профессионалами, так и начинающими скульпторами.

Выставка будет проходить в Центре искусств и ремесел до 15 августа 2023 года. Вход бесплатный для всех желающих.

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