Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»

Фото: istockphoto/batuhan toker
В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. Точным диагнозом актёра называют лобно-височную деменцию. Бороться с заболеванием Брюсу Уиллису помогают члены его семьи: жена Эмми Хемминг, их Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса дети от брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула. Деми Мур также принимает участие в жизни актёра.
Читайте также:
Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма
Анонсирован десятый и последний фильм Квентина Тарантино
«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах