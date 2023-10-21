ТАСС: Роберт Де Ниро выразил Стасу Намину соболезнования из-за гибели сына

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск состоялись первые концерты и показы аудиоспектаклей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля в субботу 14 октября на сцене зарайского дома культуры прошел концерт группы Zventa Sventana, российского композитора Юрия Усачёва и финалистки второго сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой.



«Современному человеку важно осознавать сегодняшние реалии, контекст. Это время больших перемен, преображений, осознания, и мы не можем обходиться без современного языка. Мне важно, чтобы наше творчество откликалось в сердцах не только молодежи, но и людей почтенного возраста.<…> Мне радостно, что на наш концерт в Зарайске пришла публика разных поколений», –поделилась Тина Кузнецова.

Кроме этого, жителям и гостям города показали первый аудиоспектакль-променад о Зарайске и его достопримечательностях. Также в купеческом особняке Григория Мачтета работает выставка, где её гости могут пройти мастер-классы авторских техник от художников.Стоит отметить, что более 100 мастер-классов по гончарному делу за неделю провели для жителей Подмосковья.

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