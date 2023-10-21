ТАСС: Роберт Де Ниро выразил Стасу Намину соболезнования из-за гибели сына

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Также там уточнили, что слова соболезнования из-за рубежа прислали многие кинодеятели, в том числе режиссёр-документалист Джим Браун.
Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Прасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму.
На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.
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