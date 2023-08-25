Театр юных москвичей выступит на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе.

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«Артисты и педагоги Театра юных москвичей предлагают посетителям форума погрузиться в атмосферу XIX века. Они подготовили спектакль в стилистике классического площадного театра. Такие выступления проходят на открытом пространстве и, как правило, без сцены. Зрители часто вовлекаются в действие, при этом не только участвуют эмоционально, но и влияют на сюжет и ход постановки», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента образования и науки Москвы.
До этого стали известны советские фильмы, пользующиеся огромной популярностью на Западе. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на Пятый канал, одним из любимых отечественных кинорежиссеров за рубежом является Андрей Тарковский, большим успехом, в частности, пользуются такие его картины, как «Сталкер», «Солярис» и «Андрей Рублев». Также известны западной публике военная драма Элема Климова «Иди и смотри» и знаменитый «Броненосец «Потемкин».
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