Театры кукол представят в Мытищах лучшие спектакли премии имени С.Ф. Железкина

Фото: Istockphoto / SL_Photography
«В заочном этапе участвовали коллективы из разных регионов России, а также из белорусского Витебска. Это означает, что конкурс стал международным. Из 31 постановки было отобрано девять. Среди финалистов – театры из Мытищ, Кургана, Перми, Вологды, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ярославской области», – говорится в сообщении.Все девять спектаклей будут представлены зрителям. Их можно будет увидеть бесплатно по предварительной записи. Записаться можно в соцсетях или по телефону 8-495-583-36-70.
Читайте также:
В Мытищах к отопительному сезону готовы 70% домов
Мытищинским медработникам вручили свидетельства на социальную ипотеку
Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда