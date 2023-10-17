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Терапевт Зарайской больницы Носикова рассказала, как избежать остеопороза

17 октября 2023, 22:02
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врач-терапевт Зарайской больницы Светлана Носикова перечислила факторы риска заболевания остеопорозом. При этом заболевании меняется масса костей и уменьшается их прочность. Это приводит к рискам переломов.
«Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственность, эндокринные заболевания, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни», – рассказала Носикова.
Чтобы избежать заболевания остеопорозом, врач посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, употреблять достаточное количества кальция и витамина D, поддерживать нормальную массу тела, а также регулярно проходить профилактические осмотры.


Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 16-22 октября проходит неделя профилактики остеопороза.

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#зарайск
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В Серпухове пройдёт фестиваль азиатской культуры с мистическим арт-интенсивом
17 октября 2023, 20:12

Фото: Istockphoto / Toa55

В Доме культуры посёлка Большевик городского округа Серпухов 21 октября состоится фестиваль азиатской культуры «Холодные росы». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для посетителей организуют выставки молодых художников, осенний мистический арт-интенсив по мифологическим существам и тайнам Японии, ярмарку аниме и розыгрыш призов. Гости также смогут насладиться поэзией Китая, Японии и Кореи, принять участие в конкурсе косплея. 


 
Помимо этого, на мероприятии проведут гастрономический мастер-класс по национальной корейской кухне и уличной еде азиатских фестивалей.
 
Праздник начнётся в 15 часов, вход свободный.

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#фестиваль
#культура
#подмосковье
#московская область
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12-летний Елисей Мысин выиграл Международный конкурс пианистов в США
17 октября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

12-летний российский пианист Елисей Мысин стал победителем Международного конкурса имени Фредерика Шопена.
Конкурс проходил в Нэшвилле, США. Елисей Мысин получил главный приз и приз зрительских симпатий. Он соревновался с музыкантами от 16 до 22 лет. Несмотря на то, что существовали возрастные ограничения, Мысину разрешили выступать с более взрослыми конкурсантами.
 
Соревнование проходило 14 и 15 октября. В финале оказались 26 участников, Мысин - единственный россиянин в этом списке.
 
Елисей Мысин родился в Ставрополе. В 4 года он научился играть на фортепиано. Сейчас мальчик учится в ЦМШ при Московской консерватории. Елисей Мысин – стипендиат фонда «Новые имена». В 2020 и 2021 году получил первую премию Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева.

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В Зарайске проходит фестиваль «Между прошлым и будущим»
17 октября 2023, 14:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск состоялись первые концерты и показы аудиоспектаклей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля в субботу 14 октября на сцене зарайского дома культуры прошел концерт группы Zventa Sventana, российского композитора Юрия Усачёва и финалистки второго сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой.

«Современному человеку важно осознавать сегодняшние реалии, контекст. Это время больших перемен, преображений, осознания, и мы не можем обходиться без современного языка. Мне важно, чтобы наше творчество откликалось в сердцах не только молодежи, но и людей почтенного возраста.<…> Мне радостно, что на наш концерт в Зарайске пришла публика разных поколений», –поделилась Тина Кузнецова.

Кроме этого, жителям и гостям города показали первый аудиоспектакль-променад о Зарайске и его достопримечательностях. Также в купеческом особняке Григория Мачтета работает выставка, где её гости могут пройти мастер-классы авторских техник от художников.

Стоит отметить, что более 100 мастер-классов по гончарному делу за неделю провели для жителей Подмосковья. 

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#фестиваль
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#выставка
#концерт
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Спектакль «Уйти, чтобы вернуться» сыграют в Подольске
17 октября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы» 22 октября состоится показ спектакля «Уйти, чтобы вернуться». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертно-театральный зал центра «Дубровицы» в рассчитан на 600 мест. также для гостей предусмотрено  выставочное пространство и зал для организации танцевально-развлекательных мероприятий.

Стоит отметить, что спектакль поставлен по произведению Александра Володина «Ящерица». Сыграет его коллектив студии художественного слова «Послушайте!».

Приобрести билеты можнона сайте центра «Дубровицы». Начало в 18:00.

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#подмосковье
#подольск
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На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф
16 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф, об этом сообщили в пресс-службе Российского национального оркестра.
«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», - прокомментировали кончину артиста в пресс-службе.

Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

При этом, причина смерти Готгельфа не уточняется. 

Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).

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#соболезнования
#артист
#смерть
#оркестр
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Депутат Драпеко раскрыла, что должна сделать Мадонна для выступления в России
Депутат Драпеко: Мадонна должна убрать раздражающие нас элементы
16 октября 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что условием выступления певицы Мадонны в России, если артистка решит выступать в нашей стране в рамках мирового турне, станет удаление из выступления раздражающих россиян элементов.
«Она действительно мировая звезда, было бы интересно на нее посмотреть. Но если она приедет в Россию, нужно будет договариваться с её продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать ужасы. И нас она должна уважать. Если уберёт эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.

При этом, она выразила определённые сомнения по поводу того, захочет ли сама исполнительница вы ступать в России.

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#концерт
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#культура
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Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
90-летний актер Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
15 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/LeMusique

Майкл Кейн объявил о завершении своей актерской карьеры во время интервью для радио «Би-би-си».

«Я уже не раз заявлял, что собираюсь уйти на пенсию. И вот, настало время», — заявил актер.
Майкл Кейн объяснил свое решение тем, что ему предлагают роли стариков, которые редко являются главными персонажами в фильмах.

«90-летние старики редко бывают главными героями. Молодежь всегда в приоритете. Поэтому, пришло время уйти», — добавил он.
Майкл Кейн, звезда мирового кинематографа, удостоенный звания Рыцаря Британской империи, является уникальным актером, вместе с Джеком Николсоном он номинировался на премию «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е, а также дважды становился лауреатом этой престижной награды.

Среди его наиболее известных работ — фильмы «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия о Бэтмене от режиссера Кристофера Нолана.

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#интервью
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В Кашире пройдет творческий фестиваль «Пеликан»
14 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Кашире пройдет фестиваль музыкального творчества «Пеликан», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Фестиваль стартует 21 октября в 18:00 в Доме культуры «Ожерелье». 

«В этом году участниками фестиваля станут: Александр Маркин, Андрей Попов, Максим Ярошенко, Мария Попова, Михаил Херувимов, Анастасия Смирнова, Антон Попов, Инна Иванова, Дмитрий Шибалов, Виктор Сафронов, Николай Обижаев, Дмитрий Филатов и другие», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Этот музыкальный фестиваль является продолжением конкурса авторской песни «Пеликан», который прошел осенью 2021 года. Отмечается, что идейным вдохновителем фестиваля стал рок-музыкант Сергей Смольянинов.

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#рок
#кашира
#подмосковье
#творчество
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Актриса Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», скончалась
13 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 84-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина, об этом сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова на своем официальном сайте.
Актриса скончалась утром 9 октября. Как сообщили представители театра, Байнякшина умерла в результате продолжительной болезни, однако, какой именно - не уточняется. 

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», - прокомментировали гибель актрисы в театре. 

Актриса получила место в труппе театра сразу после окончания Иркутского театрального училища. Среди её театральных работ такие известнейшие проекты как: «Обыкновенная история», «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко».

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