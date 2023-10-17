Терапевт Зарайской больницы Носикова рассказала, как избежать остеопороза

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«Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственность, эндокринные заболевания, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни», – рассказала Носикова.Чтобы избежать заболевания остеопорозом, врач посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, употреблять достаточное количества кальция и витамина D, поддерживать нормальную массу тела, а также регулярно проходить профилактические осмотры.
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