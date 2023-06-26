Троих учащихся ДШИ из Химок наградили на фестивале П. И. Чайковского

Фото: администрация г. о. Химки
В городском округе работают пять домов культуры и три школы искусств
Трое молодых химчан стали победителями рейтинга учащихся школ искусств Московской области – стипендиатов программы губернатора Андрея Воробьёва «Одарённые дети Подмосковья». Церемония награждения состоялась на открытии фестиваля имени П. И. Чайковского, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что с 1 июля педагоги школ искусств получат доплаты. В Химках дополнительное образование пользуется особой популярностью у горожан и охватывает множество учреждений. В городском округе работают пять домов культуры и три школы искусств. В школах искусств учатся более 4 тыс детей. В этом году более 1 тыс молодых талантов их Химок приняли участие в 283 конкурсах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках по просьбе жителей стартовала программа «Цветы в каждый двор».
«В этом году в нашей школе уникальный случай – сразу трое победителей. Первые места получили Спиридон Хатзидимитриадис в номинации «балалайка», Лилия Мюдеррисоглу – в номинации «хореография» и Софья Шевченко – в номинации «синтезатор». Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой», – сказала муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках по просьбе жителей стартовала программа «Цветы в каждый двор».
Лора Луганская