Церемония закрытия выставки-конкурса состоялась в Жуковском

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском прошла торжественная церемония закрытия московской областной выставки-конкурса «Жуковское притяжение». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в ходе мероприятия подвели итоги конкурса и наградили победителей. Всего по итогам выставки-конкурса отметили более 100 лауреатов! Кроме того, стали известны имена лауреатов I, II, III степени, а также обладатели специальных дипломов.
Отмечается, что участников и организаторов выставки-конкурса поздравила замглавы Жуковского Алла Дунаевич, наградив членов оргкомитета и жюри конкурса благодарностями от администрации города.
Все работы участников оценивались профессиональным жюри в 12 номинациях по четырем возрастным категориям.
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Отмечается, что участников и организаторов выставки-конкурса поздравила замглавы Жуковского Алла Дунаевич, наградив членов оргкомитета и жюри конкурса благодарностями от администрации города.
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Мелисса Тимофеева