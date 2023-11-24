Цирковое шоу братьев Запашных приедет с гастролями в Петербург

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«Фольклорные вещи становятся классикой благодаря своей гениальной простоте. За простотой скрываются очищенные от всего лишнего фундаментальные смыслы, которые сохраняются вне зависимости от времени. Эта сказка о русской душе. Емеля на печи на первый взгляд ленив и наивен. Ему достаётся уникальная возможность изменить свою жизнь, а он тратит все свои желания на какую-то ерунду. Но в этом глубокая философская история о доброте и мудрости человека, который не мыслит с точки зрения выгоды, герой всё время загадывает для кого-то. И это свойство русской души – сначала для кого-то и уже в последнюю очередь – для себя», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр-постановщик шоу Аскольд Запашный.
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