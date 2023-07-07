Творческая династия из Котельников стала серебряным призером областного конкурса

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Три поколения династии Михайловыхтрудились в Культурном комплексе. Лина Михайлова проработала порядка 23 лет в библиотеке Культурного комплекса Котельников, занимала должность заведующей. Сын Лины Юрьевны, ее невестка, а также внучка со мужем связали свою трудовую и творческую жизнь с Культурным комплексом.
«Гордимся тем, что наше Подмосковье полнится такими яркими, самобытными кадрами! Поздравляю с победой в конкурсе и желаю больших творческих успехов!», — поздравила семью министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Читайте также:
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