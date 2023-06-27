ТЮЗ имени Брянцева начал гастроли в Белоруссии

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В Минске состоится четыре спектакля театра
Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева открыл белорусские гастроли, в ходе которых в Минске покажет спектакли «Алые паруса» (16+), «Бедная Лиза» (16+), «Петсон и Финдус» (6+) и «Сказка о потерянном времени» (6+).
Отмечается, что все спектакли пройдут на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя.
Отмечается, что все спектакли пройдут на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя.
«Минские зрители с нетерпением ждали приезда труппы ТЮЗа им. А. А. Брянцева. Все билеты давно проданы. А мы с большим теплом вспоминаем наши недавние гастроли в Петербурге. Нас принимали с распростертыми объятиями и большой любовью – и зрители, и администрация театра. На наших спектаклях зал смеялся и аплодировал даже активнее, чем в Минске», — приводит «Петербургский дневник» слова директора минского театра Веры Поляковой-Макей.Ранее в Кузьминском лесопарке округа Котельники Московской области прошёл спектакль по пьесе Григория Остера «Клочки по закоулочкам», который посетили около 230 человек. На спектакль пришли дети из семей участников СВО, из многодетных семей и реабилитационного центра КЦСОР «Люберецкий». В рамках мероприятия был организован мастер-класс для юных гостей от режиссера Андрея Каренюгина, а также была организована анимационная программа «Алладин и его друзья».
Мелисса Тимофеева