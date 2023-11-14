У пенсионеров появится возможность бесплатно посещать Третьяковскую галерею

100 предметов материальной культуры XV – начала XX веков представлены на выставке «Земля. Лопата. Каска. Слой». Она открылась в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.