Участники со всей страны съедутся в Долгопрудный на форум детских театральных школ

В Долгопрудном 23 ноября откроется IV Всероссийский передвижной форум детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества». В город съедутся участники со всей страны, чтобы продемонстрировать своё мастерство и поделиться опытом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.