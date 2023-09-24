Ученые ищут способ вскрыть гробницу, где лежит хозяин Терракотовой армии

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Сообщается, что в 2020 году результаты замеров показали значительное превышение нормы ртути рядом с гробницей. Ученые предлагают использовать субатомные частицы, которые называются мюоны и действуют, как сверхточные рентгеновские лучи. Однако пока такой метод не был использован.
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