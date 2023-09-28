Уехавшая из России Ахеджакова зарабатывает миллионы

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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова зарабатывает по полмиллиона рублей за спектакли за границей, сообщает «Комсомольская правда».
По информации СМИ, один билет на концерт 85-летней артистки стоит порядка пяти тысяч рублей. Исходя из количества проданных билетов, становится ясно, что за один спектакль Ахеджакова получает порядка полумиллиона. Такие цифры вывели из крайних спектаклей, которые артистка сыграла в Армении и Грузии.
Ближайшие даты выступлений Ахеджаковой намечены в Германии и Швейцарии, где билеты уже стоят на порядок дороже.
Напомним, российская актриса открыто выступила против проведения специальной военной операции, после чего ее уволили из театра «Современник», где она работала с 1977 года. Сейчас Ахеджакова гастролирует по Европе со спектаклем «Мой внук Вениамин».
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Ближайшие даты выступлений Ахеджаковой намечены в Германии и Швейцарии, где билеты уже стоят на порядок дороже.
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Евгения Парфентьева