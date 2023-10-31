Умер бывший басист группы «Браво» Сергей Лапин

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Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни скончался экс-басист популярной советской и российской группы «Браво» Сергей Лапин. О смерти музыканта сообщается на странице группы во «ВКонтакте», при этом причина случившегося не указана.
«Сергей пришёл в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принёс много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. <...> Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким», — говорится в некрологе на смерть Лапина.Музыкант участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).
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