Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден

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Берни Марсден написал сам и в соавторстве хиты Whitesnake, в том числе Fool for Your Loving, She's a Woman.
У Марсдена также есть два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981). Музыкант был известен своей коллекцией гитар, куда входило 200 экземпляров. Одну из них, Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставил на продажу за $1,3 млн.
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