Ушёл из жизни актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артемьев

Фото: iStock/jorgeantonio
С 2004 по 2015 год Артемьев служил в питерском театра имени Комиссаржевской. Помимо актерских ролей, там он работал заведующим труппой.
«Он умел не обижать и не обижаться, старался войти в положение каждого и найти «золотую середину». Его нежность и трепетность, доброта и понимание не всегда помогали в новом его качестве, где, порою, нужно было применить жесткость и бескомпромиссность», - так вспоминает Артемьева коллектив Комиссаржевского.
Представители театра выразили свои соболезнования родным и близким артистам, а о времени и месте его погребения обещали сообщить позже.
Читайте также:
В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ в Армении Пономарев
Скрипач Ворона: «И только утешение — хорошо, что Готгельф был»
На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф