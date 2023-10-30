Ушёл из жизни народный артист России, пианист Тигран Алиханов

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На 81 году жизни скончался народный артист России, пианист Тигран Алиханов, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Тело Алиханова 29 октября обнаружила в квартире его дочь Мария», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Причину смерти известного пианиста установит судебно-медицинская экспертиза, однако, по предварительной информации, следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.
За свою карьеру Алиханов успел поработать солистом Москонцерта, Московской государственной академической филармонии. Более 40 лет он преподавал в Московской консерватории, а с 2005 по 2009 год Алиханов был ее ректором.ъ
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