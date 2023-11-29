В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Статейновым

Фото: iStock/SeventyFour
В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Дмитрием Статейновым, об этом пишет «РИА Новости».
Статейнов скончался в прошлую пятницу 24 ноября в Ростове-на-Дону от сердечного приступа. В город журналист приехал, чтобы осветить конференцию.
У 41-летнего журналиста остались трое детей.
Похоронили корреспондента в абхазской столице Сухуме 28 ноября. На церемонию прощания с Статейновым пришли сотни человек, среди которых и общественные деятели, и журналисты, и представители государственных ведомств.
Отмечается, что при жизни Статейнов внёс большой вклад в культурную жизнь Абхазии. Он часто принимал участие в культурных проектах, а также снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронили в Кемерово рядом с могилой сына
Легендарного ветерана Николая Козлова похоронят на военном кладбище в Мытищах
У 41-летнего журналиста остались трое детей.
Отмечается, что при жизни Статейнов внёс большой вклад в культурную жизнь Абхазии. Он часто принимал участие в культурных проектах, а также снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронили в Кемерово рядом с могилой сына
Легендарного ветерана Николая Козлова похоронят на военном кладбище в Мытищах
Евгения Парфентьева