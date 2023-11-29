В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Статейновым

Министерство культуры России предоставит финансирование для реализации 249 проектов, включая фильмы о СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизацию рассказа «Лес» от Захара Прилепина и документальное кино об Эдуарде Лимонове. Список получателей субсидий опубликовало Министерство культуры РФ.