В Александринском театре пройдёт благотворительный концерт «Звёзды Петербурга»

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Как передаёт «Петербургский дневник», в рамках концерта выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, а также такие артисты, как Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Рената Шакирова и другие.
Продолжительность концерта составит примерно 2 часа, возрастной ценз мероприятия – 6+.
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