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В Александринском театре пройдёт благотворительный концерт «Звёзды Петербурга»

12 сентября 2023, 18:50
Фото: istockphoto.com/Enrique Pesqueira

Фото: istockphoto.com/Enrique Pesqueira

В Александринском театре 29 сентября состоится 8-й благотворительный гала-концерт «Звёзды Петербурга».
Мероприятие пройдёт в поддержку Свято-Владимирской школы в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций» и все вырученные деньги от концерта пойдут на обеспечение нужд учебного заведения.

Как передаёт «Петербургский дневник», в рамках концерта выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, а также такие артисты, как Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Рената Шакирова и другие.


Зрители смогут увидеть отрывки из таких всемирно известных произведений, как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» и другие.

Продолжительность концерта составит примерно 2 часа, возрастной ценз мероприятия – 6+.

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#санкт-петербург
#культура
#концерт
#мероприятия
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В Москве начался Международный антифашистский форум-2023
12 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/sompong_tom

Сегодня, 12 сентября, в столице стартовал Международный антифашистский форум-2023.
Как отметил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, члена-корреспондента РАН, профессор Николай Махутов в ходе мероприятия уже в первый день участники приняли ряд важных предварительных решений.

Так, одной из важных тем форума была недопустимость фальсификации и искажений истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также умаления роли народов СССР в разгроме фашизма.

«В первую очередь, направить резолюцию Форума в Организацию Объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в Российской Федерации», — приводит Общественная Служба Новостей слова Махутова.

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#история
#россия
#ссср
#победа
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Коломна приглашает на выставку «Из истории автомобилей»
12 сентября 2023, 17:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «Из истории автомобилей», на которой представлены 200 уникальных экземпляров.

Посетители экспозиции смогут увидеть автомобильные эмблемы, шильдики и маскоты от авто отечественного и зарубежного производства за период с 1936 года по настоящее время. Также на выставке демонстрируются модели культового советского автопрома «ЗИС-110» и автомобиля М20 «Победа» в масштабе 1:8, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владельцем коллекции, которая представлена на экспозиции является Александр Князев.

Выставка продлится до 1 октября текущего года.

Подробности выставки можно узнать по ссылке. 

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#авто
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#коломна
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«Что? Где? Когда?» покажут на Первом канале 24 сентября
Первый канал: «Что? Где? Когда?» покажут 24 сентября
11 сентября 2023, 21:00

Фото: iStock/simpson

Игры Осенней серии «Что? Где? Когда?» начнутся на Первом канале с 24 сентября. Об этом сообщает Первый канал.
Отмечается, что осенняя серия будет состоять из пяти игр. Команды, которые покажут в играх Осенней серии лучший результат, смогут участвовать в играх Зимней серии.

Ранее сообщалось о том, что телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Напомним, актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали перезапуска программы «Давай поженимся» на Первом канале. Гузеева утверждает, что создатели проекта решили сменить концепцию. Шоу будет нацелено на реальную помощь женихам и невестам.

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#телевидение
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Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика»
11 сентября 2023, 18:40

Фото: Минкульт МО

Московский Губернский театр 16 сентября представит первую премьеру сезона. Это спектакль для юных зрителей «Золотой ключик» по повести Алексея Толстого, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Режиссёр спектакля – Алла Решетникова, художник – Дмитрий Ершов. В главной роли – молодой актёр, выпускник Высшей школы сценических искусств Алексей Ярмущик
«Постановка МГТ – захватывающая история о постижении мира каждым ребёнком, о том, как много в нас заложено с рождения любви к жизни и творчеству. Вместе с Буратино зрители узнают, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний, и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые», – говорится в сообщении.
Премьера состоится на малой сцене театра. Начало – в 12 и 15 часов.

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В Сергиевом Посаде пройдёт спектакль «Бесприданница»

В Подольске проходит интересная выставка о педагогах

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#подмосковье
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В Мытищах проходит выставка графических работ «Города и горы»
11 сентября 2023, 17:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Мытищинской галерее искусств проходит выставка графических работ художниц Марии Комаровой и Анастасии Башковой «Города и горы».

На выставке представлены работы на тему противопоставления большого города и дикой природы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже идёт и продлится до 1 ноября текущего года. Подробнее о выставке можно узнать на сайте. 

Мытищинская галерея искусств является крупным центром культуры и искусства в Московской области. Основным направлением мытищинской галереи выступает выставочная деятельность и формирование коллекций произведений искусства в разных жанрах и направлениях, а также сотрудники галереи занимаются поиском новых талантов.

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В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница»
11 сентября 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе 14 сентября состоится спектакль «Бесприданница».

Спектакль «Бесприданница» поставлен на основе пьесы Александра Островского «Бесприданница», демонстрирующей жизненные противоречия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль пройдёт в 19:00, желающие могут приобрести билеты на сайте. 

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В Подольске проходит интересная выставка о педагогах.
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#ии
#служба
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В Подольске проходит интересная выставка о педагогах
11 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подольском краеведческом музее проходит фондовая выставка «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет».

В рамках экспозиции выставки «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет» представлены фотографии учителей и учащихся подольских школ, представителей пионерской организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также, на выставке можно увидеть фотографии детских садов, награды подольских педагогов, школьные принадлежности прошедших эпох и праздничный вариант школьной формы.

Выставка уже стартовала и продлится до 18 сентября этого года. Узнать о выставке подробное можно на официальном сайте музея.  

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ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром.

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка произведений коломенского художника.

Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России.
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#педагоги
#подольск
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ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром
ИИ «Сбера» впервые стал солистом на концерте в рамках ВЭФ
10 сентября 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке искусственный интеллект впервые в мире стал солистом и импровизатором концерта. Об этом сообщает РИА Новости.
Музыкант и композитор Пётр Дрангой специально для искусственного интеллекта от «Сбера» и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая создал симфонию №1 «Космос». Она прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.

Искусственный интеллект по ходу исполнения добавлял в композицию новые элементы, став соавтором симфонии. 

Также заметным на форуме стал арт-объект, который символизировал нейромузыканта. Это техно-матрёшка со встроенной умной колонкой SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.

По словам корреспондента РИА Новости, зрители были в восторге от такого представления, были слышны крики «браво» и раздавались аплодисменты.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке сегодня, 10 сентября. Он пройдёт до 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Фильм «Голда. Судный день» будет проверен на предмет разжигания межнациональной вражды
«Офицеры России» обратились к Краснову с просьбой проверить британский фильм
08 сентября 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/nantonov

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить британский фильм «Голда. Судный день» на предмет разжигания межнациональной вражды.
Так, граждане, побывавшие на показе фильма в московском кинотеатре «Октябрь», заметили в картине признаки русофобии и попытку британских кинодеятелей внести раскол в российское общество, столкнув русский и еврейский народы.

«Просим поручить проверить художественный фильм «Голда. Судный день» на предмет соблюдения действующего российского законодательства и дать ему правовую оценку, а также проверить на соответствие задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей и поддержания гармоничного межнационального согласия в российском обществе», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения организации на имя Краснова.

Отмечается, что аналогичное обращение было адресовано и на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Британский фильм «Голда. Судный день» снят режиссёром Гайем Наттивом.

До этого сообщалось, что британские самолеты будут следить за действиями России в Чёрном море. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, подобные меры британским правительством оправдываются тем, что российская сторона якобы может наносить по перевозящим зерно судам удары. При этом подобные предположения ничем не обоснованы.

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