В Александринском театре пройдёт благотворительный концерт «Звёзды Петербурга»

В Мытищинской галерее искусств проходит выставка графических работ художниц Марии Комаровой и Анастасии Башковой «Города и горы».

На выставке представлены работы на тему противопоставления большого города и дикой природы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже идёт и продлится до 1 ноября текущего года. Подробнее о выставке можно узнать на сайте.

Мытищинская галерея искусств является крупным центром культуры и искусства в Московской области. Основным направлением мытищинской галереи выступает выставочная деятельность и формирование коллекций произведений искусства в разных жанрах и направлениях, а также сотрудники галереи занимаются поиском новых талантов.

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