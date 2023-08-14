В Ассоциации владельцев кинотеатров раскрыли, что известно о дате выхода «Барби» и «Оппенгеймер»

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«У меня такой информации нет. И ни у кого из моих коллег, которые занимаются этим пока тоже. Я могу списать [анонсы] либо на недостоверную информацию, либо на информацию, которая распространяется в каких-то около профессиональных кругах», — сказал Павел Поникаровский.
«Оппенгеймер» — ещё одна культовая картина этого года. Её режиссёром стал Кристофера Нолан. Она вышла в прокат вместе с «Барби». В 12-м фильме Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший.
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