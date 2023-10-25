В Балашихе пройдет театрально-цирковое представление

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Выступление пройдет во Дворце культуры «Балашиха» 29 октября.
Гости смогут увидеть захватывающее выступление артистов по всеми известному произведению Корнея Чуковского «Айболит».
Шоу будет построено на истории как Доктор отправляется в Африку, где его ждет непростое путешествие. Во время своего пути он будет помогать разным животным. Кроме этого он также встретится с главным ненавистником всех врачей — Бармалеем.
Стоит отметить, что билеты можно купить на сайте ДК «Балашиха».Начало постановки в 12:00.Читайте также:
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