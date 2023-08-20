В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию»
В Балашихе 19 августа прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе мероприятия.
В мероприятии приняли участие певица Ольга Кормухина и лидер группы Gorky Park Алексей Белов.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала, что этот фестиваль проводится не для того, чтобы развлекать людей, а для того, чтобы сплочать и вдохновлять их.
А гитарист Алексей Белов, выступая со сцены, сообщил зрителям о важности русских ценностей. Если их не будет, то не будет и русского народа, подчеркнул музыкант.
Приняли участие в фестивале и солисты луганской группы «Собор», которые исполнили русские народные и авторские песни.
Кроме того, фестиваль стал спортивной площадкой. Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич сообщил, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы по фристайлу, работала станция ГТО. А свою спортивную силу показали самый сильный человек Москвы 2022 и 2023 года Дмитрий Логунов и самый сильный человек Тульской области 2021 и 2022 года Илья Четвергов.
Фестиваль проходит с 13 августа по 8 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в разных городах России.
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«Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» уже второй год проходит в разных регионах страны. И сегодня он впервые в нашем Подмосковье. Так совпало, что 19 августа — это Всемирный день гуманитарной помощи, в честь чего активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор всех самых необходимых товаров. Также на фестивале проходят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, сухого душа, нарукавных повязок и других полезных на передовой вещей — все сделанное гостями мероприятия волонтеры отвезут жителям Донбасса и нашим защитникам на новые территории», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
А гитарист Алексей Белов, выступая со сцены, сообщил зрителям о важности русских ценностей. Если их не будет, то не будет и русского народа, подчеркнул музыкант.
Приняли участие в фестивале и солисты луганской группы «Собор», которые исполнили русские народные и авторские песни.
Кроме того, фестиваль стал спортивной площадкой. Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич сообщил, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы по фристайлу, работала станция ГТО. А свою спортивную силу показали самый сильный человек Москвы 2022 и 2023 года Дмитрий Логунов и самый сильный человек Тульской области 2021 и 2022 года Илья Четвергов.
Фестиваль проходит с 13 августа по 8 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в разных городах России.
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Анастасия Чинкова