В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Его знают и любят многие. Сфотографироваться с его портретом на Арбате в Москве съезжаются толпы туристов. Виктор Цой – легенда советской и российской рок-музыки, музыкант, поэт, икона молодёжной культуры. Его влияние на музыкальную и социокультурную среду огромно. Но мало кто знает о том, что Виктор Цой оставил свой след не только в музыке, но и в других областях искусства и культуры. В день памяти Виктора Цоя, который отмечен в календаре 15 августа, редакция «Радио 1» собрала самые необычные и малоизвестные о музыканте.