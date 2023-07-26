В Подмосковье проведут «Битву хоров»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В битве хоров поучаствуют школьники трех образовательных учреждений Балашихи под руководством хормейстера ДК «Саввино» Е.Н. Полянской, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт будет проходить под открытым небом с 11:00. Вход свободный для всех желающих.
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