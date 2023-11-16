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В большом Рождественском бале примут участие 500 жителей региона

16 ноября 2023, 12:20
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Около 500 жителей Москвы и Подмосковья примут участие в большом Рождественском бале. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых.

В мероприятии примут участие свыше 500 жителей Москвы и Московской области. Участники смогут увидеть выступления дебютантов-воспитанников Частной школы «Ретро», бальную и джазовую шоу-программы. Также смогут услышать в живую приглашённого солиста Большого театра Анджея Белецкого.


«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых Рождественских и Новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», – поделился член Объединения Рода Романовых Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста.
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Стоит отметить, что возрастное ограничение мероприятия 18 +. Организаторами в этом году стали Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Кундиус.

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В Петербурге пройдёт бесплатный концерт в рамках Культурного форума
15 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/disqis

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 16 ноября состоится бесплатный концерт в рамках Культурного форума.
Отмечается, что мероприятие будет в честь открытия Форума объединенных культур.

Перед зрителями выступят The Hatters, Zivert, Dabro и другие известные исполнители.

«Сцена 44 м в длину с подогревом. Сценическое пространство будет оснащено 48 пиротехническими «горелками», большими экранами сложной конфигурации и единым светодиодным экраном шириной 56 м», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» организаторы шоу.

При этом, зрителей начнут запускать с 17:00, а сам концерт начнётся в 18:00.

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#санкт-петербург
#культура
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Рождественские чтения в Дмитрове открыли серию православных образовательных мероприятий
15 ноября 2023, 13:41

Фото: администрация Дмитровского г. о.

В Центре детского творчества «Радуга» открылись традиционные Московские областные рождественские чтения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В этом году чтения проводятся в 21-й раз.
«Сегодня против нашей страны идет война, прежде всего, информационная. Именно всё русское враги нашей страны хотят стереть. Наша задача – не просто сохранить, а приумножить культуру нашей страны и обязательно сохранить то, что передали нам предки», – сказала на церемонии открытия замглавы Дмитровского округа Елена Виноградова.
Открытие Московских областных рождественских чтений дало старт серии православных образовательных мероприятий, которые будут проходить до 17 декабря. Главная цель всех этих мероприятий - приобщение молодого поколения жителей Подмосковья к наследию русского православия как важнейшей составляющей нашей культуры.
 
Виноградова отметила лучших педагогов муниципалитета, добившихся успехов в развитии православного образования, и вручила им благодарственные письма.

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#московская область
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Жители Подмосковья оценят на «Доброделе» качество работы кинотеатров
15 ноября 2023, 12:13

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье стартовал онлайн-опрос по поводу качества услуг кинотеатров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
Опрос потребителей «О качестве услуг кинотеатров в Московской области» будет проводиться на портале «Добродел» до 14 декабря. Жителям региона предлагают оценить качество услуг, уровень цен и количество кинотеатров в регионе.
 
Как отметили в комитете, цель опроса – анализ ситуации на рынке кинотеатров, а также подготовка предложений по развитию конкуренции в интересах потребителей.
 
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#подмосковье
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Юных музыкантов и художников посвятили в первоклассники
14 ноября 2023, 17:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Маленьких волоколамских музыкантов и художников посвятили в первоклассники. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Традиционный праздник для новых учеников «Посвящение в первоклассники» состоялся в Волоколамской школе искусств.

За два месяца обучения школьники смогли поближе познакомится друг с другом и преподавателями,а также изучить новые для них предметы.

Для гостей и участников праздника выступили  ученики инструментального направления и хор, а также юные обучающиеся.

Кроме этого, с праздником первоклашек поздравила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова. Она пожелала ребятам успешной учебы и развития их талантов.

Стоит отметить, что для первогодок помимо музыкальных номеров были заготовлены интересные задания на знание основ музыки. Все дети успешно справились со всеми заданиями.

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#музыкальная школа
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Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске
14 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto /Rattankun Thongbun

Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» пройдет в Волоколамском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие пройдет на базе музея семьи Великого Князя Константина Константиновича в селе Осташёво.

В ХХ веке салоны были альтернативой современных форумов. во время проведения салонов собирались люди с общими взглядами. Они проводились как на отдельные темы и направления, так и общими, на которых обсуждали все, но понемногу.

Стоит отметить, что в Волоколамске салон будет посвящен теме «Наставники, вам доброе слово и честь»! Для гостей в программе запланирована поэзия Константина Романова, инструментальные пьесы русских композиторов и лекции по этой теме.

Начало мероприятия 26 ноября в 15:00.

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У пенсионеров появится возможность бесплатно посещать Третьяковскую галерею
14 ноября 2023, 14:15

Фото: istockphoto.com/Fotokot197

Пенсионеры смогут бесплатно посещать выставки Государственной Третьяковской галереи в последний вторник каждого месяца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«С 28 ноября в расписании Государственной Третьяковской галереи появятся «Семейные вторники». В последний вторник каждого месяца для пенсионеров будет бесплатным посещение постоянных экспозиций Третьяковской галереи, а стоимость входного билета для взрослых будет снижена. При этом будут сохранены все существующие льготы для остальных категорий посетителей», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

А на территории КЦ «Москвич» пройдёт четвёртый объект фестиваля, проходящего на улицах столицы, - работа художника из Северодвинска Данилы Пилит «Торосы». Как пишут «Дни.ру», свои произведения художник создаёт из деревянных брусьев, поднятого со дна моря металлолома и льда.

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В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»
14 ноября 2023, 12:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ежегодный концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза» состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проходило на базе Мытищинской детской музыкальной школы.

Для зрителей и слушателей концерта выступали ученики и преподаватели со всего городского округа.

«В этом году концерт выходит за пределы мытищинской ДМШ, ведь на сцене ученики разных школ нашего округа и их преподаватели. По итогу это и мастер-класс для учеников, и мотивация упорного труда на занятиях, ведь заниматься у играющего преподавателя – это гордость и уважение», – подчеркнула директор Мытищинской детской музыкальной школы Ирина Вайс.

Стоит отметить, что для гостей мероприятия играли знаменитые музыкальные произведения Свиридова, Баха, Дунаевского, Роты, а также других великих композиторов.

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Фестиваль «Театральная завалинка» завершился
13 ноября 2023, 20:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка» завершился. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Гран-при фестиваля получил жуковский театр ШЭСТ за спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, а лауреатами стали детская театральная студия «Детский остров» за спектакль «Варвара Ивановна» по сказке Бориса Шергина, образцовый театральный коллектив «Прикосновение» за спектакль «Панночка (ВИЙ)» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» и пьесы Нины Садур «Панночка», а также театр «Окна» за спектакль «Чемоданчик» по сценарию Ники Кобзарь.

«Театральная завалинка» проходила с 6 по 11 ноября на базе пансионата «Лесной городок» в Одинцово. Приняли участие в фестивале более 400 человек ос всей страны. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен 21 коллектив.

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#мероприятия
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В Жуковском состоится торжественное собрание в честь 35-летия полёта «Бурана»
13 ноября 2023, 20:45

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 15 ноября пройдёт торжественное мероприятие по случаю 35-летия полёта «Бурана». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Буран» — многоразовый космический корабль, которые совершил свой единственный полёт 35 лет назад.

Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.

Отмечается, что на собрании будут Герои Советского Союза и России, заслуженные лётчики-испытатели, ветераны, а также учащиеся городских школ и молодые специалисты.

Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.

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