В большом Рождественском бале примут участие 500 жителей региона

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Около 500 жителей Москвы и Подмосковья примут участие в большом Рождественском бале. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых.
В мероприятии примут участие свыше 500 жителей Москвы и Московской области. Участники смогут увидеть выступления дебютантов-воспитанников Частной школы «Ретро», бальную и джазовую шоу-программы. Также смогут услышать в живую приглашённого солиста Большого театра Анджея Белецкого.
Стоит отметить, что возрастное ограничение мероприятия 18 +. Организаторами в этом году стали Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Кундиус.
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В мероприятии примут участие свыше 500 жителей Москвы и Московской области. Участники смогут увидеть выступления дебютантов-воспитанников Частной школы «Ретро», бальную и джазовую шоу-программы. Также смогут услышать в живую приглашённого солиста Большого театра Анджея Белецкого.
«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых Рождественских и Новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», – поделился член Объединения Рода Романовых Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста.
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Стоит отметить, что возрастное ограничение мероприятия 18 +. Организаторами в этом году стали Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Кундиус.
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Мира Полтева