В честь Дня любви, семьи и верности Дворцовый мост разведут под тематический плейлист

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В рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост в ночь на 8 июля будет разведен под специальный плейлист в честь Дня любви, семьи и верности.
«В трек-листе представлены вальсы русских композиторов-классиков: вальс из балета «Спящая красавица» и «Вальс цветов» Петра Чайковского, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки, «Вальс-шутка» и лирический вальс из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича и т.д.» – рассказал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
До этого в Санкт-Петербурге состоялась Международная неделя балалайки, в рамках которой прошёл уличный фестиваль «Русское чудо», где своё мастерство продемонстрировали лучшие балалаечники города.
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