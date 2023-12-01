В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.