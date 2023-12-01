В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду

Фото: Минкульт МО
В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Расписание показов ледового спектакля «Чемпионы»:
2 декабря – в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и Люберцах (20:00, площадь перед администрацией);
3 декабря – в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и Химках (20:00, каток «Театральный»);
9 декабря – в Чехове (16:00, каток на Советской площади), в Подольске (19:00, ПКиО им. В. Талалихина), Домодедове (21:00, парк «Ёлочки»);
10 декабря – в Одинцовском округе (17:00, Парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);
15 декабря – в Раменском округе (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);
24 декабря – в Сергиево-Посадском округе (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Павловском Посаде (18:30, Электрогорск, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).
Расписание показов ледового спектакля «Байки русской балалайки»:
15 декабря – в Котельниках (20:30, стадион «Русские газоны»);
16 декабря – в Королёве (17:00, стадион «Вымпел»);
17 декабря – в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Пушкинском округе (20:30, ГПКиО, Ивантеевка).
Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
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Лора Луганская