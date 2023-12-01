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В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду

01 декабря 2023, 22:02
Фото: Минкульт МО

Фото: Минкульт МО

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В декабре зрителей ждут 14 представлений Авербуха «Чемпионы» и четыре спектакля Навки «Байки русской балалайки».

Расписание показов ледового спектакля «Чемпионы»:

2 декабря – в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и Люберцах (20:00, площадь перед администрацией);
3 декабря – в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и Химках (20:00, каток «Театральный»);
9 декабря – в Чехове (16:00, каток на Советской площади), в Подольске (19:00, ПКиО им. В. Талалихина), Домодедове (21:00, парк «Ёлочки»);
10 декабря – в Одинцовском округе (17:00, Парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);
15 декабря – в Раменском округе (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);
24 декабря – в Сергиево-Посадском округе (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Павловском Посаде (18:30, Электрогорск, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).

Расписание показов ледового спектакля «Байки русской балалайки»:

15 декабря – в Котельниках (20:30, стадион «Русские газоны»);
16 декабря – в Королёве (17:00, стадион «Вымпел»);
17 декабря – в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Пушкинском округе (20:30, ГПКиО, Ивантеевка).

Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

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Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра на 5 лет
01 декабря 2023, 15:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Художественный руководитель, дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Государственного академического Большого театра. Информацию сообщают РИА Новости.
Соответствующей приказ подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На должность гендиректора Большого театра Гергиев назначен на 5 лет. Отмечается, что он будет совмещать две должности и продолжать трудится в Мариинском театре.

До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1»

Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. 

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В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.

Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить  премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.

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Гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул пост
Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллегами и покинул пост
01 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Paha_L

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами, пишет РБК.
Соответствующую запись с Уриным опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в соцсети. 

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил Владимир Урин.

Отмечается, что его место займёт Валерий Гергиев, который в настоящее время является руководителем Мариинским театром. 

По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой  объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.

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#культура
#соцсети
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#театр
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Завершена оцифровка всех бумажных выпусков «Вечерней Москвы» за 100 лет
30 ноября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Национальная электронная библиотека (НЭБ) и газета «Вечерняя Москва» завершили работу над газетным проектом «Вся «Вечерка» за 100 лет!».
Специалисты оцифровали бумажные выпуски газеты с 1923 по 2023 год, которые теперь можно найти на сайте библиотеки.

«Этот проект стал настоящим подарком для читателей к юбилею «Вечерней Москвы». Люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами, но не все бумажные выпуски сохранились. Теперь появилась возможность прикоснуться к газете, перечитать все интересующие людей номера, не выходя из дома. Это огромный шаг вперед!» — прокомментировал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Он также выразил слова благодарности специалистам НЭБ за проделанный труд.

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Зимний сезон в подмосковных парках торжественно откроют 1 декабря
30 ноября 2023, 16:17

Фото: Минкульт МО

1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Юные посетители Раменского городского парка смогут присоединиться к анимационной программе «Здравствуй, зимушка, Зима!». На территории парка для всех желающих будет проходить бесплатная фотосессия. 
 
Гостей Дрезненского городского парка Орехово-Зуевского городского округа ждут пончики и глинтвейн от снеговиков и мастер-класс «Новогодняя снежинка». 
 
В городском парке культуры и отдыха в Чехове пройдёт музыкально-театрализованное представление «Сказка к нам приходит». 
 
Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре приглашает на дегустацию варенья и мёда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.
 
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе можно будет присоединиться к мастер-классу «Деревянный дракон», соревнованию «Веселые эстафеты», увидеть постановку «Кто спрятал огоньки?». 
 
Сквер им. В. А. Зайцева в Коломне приглашает на новогоднюю ярмарку «Ёлкины подарки».
 
В течение всего зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Для посетителей подготовили увлекательные занятия, интерактивные игры, театральные постановки.
 
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#минкульт мо
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В Подмосковье откроют выставку «Упакованная сказка»
30 ноября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиевом Посаде откроется выставка «Упакованная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 1 декабря в музее брендов, истории и дизайна упаковки в городском округе Сергиев Посад.

Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.

Стоит отметить, что в основу оформления легли фрагменты из русских сказок, изображения географических карт стран мира, редких животных и птиц, а также памятников архитектуры.

Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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Документальный сериал «Русские. XXI век» посмотрело почти 1,5 миллиона человек
30 ноября 2023, 11:11

Фото: «Русские. XXI век»

Документальный цикл из 12 серий «Русские. XXI век», который повествует о жизни наших соотечественников, посмотрело почти 1,5 миллиона человек.
Сериал рассказывает истории 60 обычных россиян из 12 регионов нашей огромной страны. Казалось бы, что интересного может таить в себе жизнь нашей соседки, коллеги или бывшей одноклассницы?

Фото: «Русские. XXI век»

Именно эту тему и раскрывает документальный фильм. Если присмотреться поближе к людям, которые нас окружают, то можно увидеть, насколько удивителен мир вокруг нас, и настолько глубоким может быть человеческое сердце. 

Фото: «Русские. XXI век»

«Герои нашего времени» - так ласково называют участников картины создатели проекта. Посмотрев сериал, можно убедиться, что творить добро, нести помощь, любовь и понимание всем вокруг можно даже будучи простым человеком. 

Фото: «Русские. XXI век»

«60 человеческих судеб. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Обнаженная искренность. Настоящие человеческие эмоции. Истории до мурашек. Духовность. Патриотизм. Любовь. Соучастие. Фильм о людях для людей, о россиянах, о нас с вами – «Русские. XXI век», - так описала сериал его генеральный продюсер Кристина Никитина.           

Фото: «Русские. XXI век»

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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Жительница Волоколамска получила гран-при конкурса «Я художник – я так вижу»
30 ноября 2023, 10:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Гран‑при VIII Всероссийского инклюзивного конкурса «Я художник – я так вижу» завоевала участница из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего на конкурс было представлено свыше 1000 работ-интерпретаций произведений искусства из мировых музейных коллекций на тему «Семья в искусстве». От Волоколамска участвовали 4 работы воспитанников клубного формирования «Солнечный лучик».

«Выбирать лучших из лучших оказалось сложно. Очень много в каждой возрастной категории потрясающих работ, ведь Гран-при выбираются из работ уже отобранных экспертами музеев-партнеров конкурса, мастерами своего дела», – поделилась учредитель организатора конкурса АНО «Колесо Обозрения» Валерия Тарасова.

По итогам конкурса, гран-при в возрастной категории 10-13 лет получила Татьяна Швечикова с работой «Прогулка с малышом». Также Бектяшева Елизавета завоевала спецприз в номинации «За необычную интерпретацию» за аппликацию «Ночь в заполярье» и первое место в возрастной категории 14-20 лет за картину «Нанайка у колыбели».

Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».

Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.

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Любимова: Нацпроекта «Культура» будет продлён до 2030 года
30 ноября 2023, 01:30

Фото: сайт Кремля

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, нацпроект в настоящее время находится на пятом году реализации и имеет высокий уровень кассового исполнения. Так, сейчас ведомство активно работает над продлением проекта на следующие десять лет.

Любимова подчеркнула высокую потребность регионов в модернизации культурных объектов. Она отметила, что в рамках проекта «Культура» 274 здания детских школ искусств были отремонтированы или реконструированы с 2022 по 2023 годы. Кроме того, 610 школ училищ и школ искусств получили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы.

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