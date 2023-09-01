В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тыс первоклассников

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«Детские школы искусств распахнули двери для ребят, увлечённых различными видами искусства — музыкальное, художественное, хореографическое, театральное и другие. Более 25 тыс первоклассников сегодня впервые познакомились со своими школами и преподавателями. Ряды студентов колледжей пополнили более 500 первокурсников», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.Он добавил, что среди учеников и студентов — призёры и дипломанты престижных конкурсов и фестивалей
Ежегодно школы искусств и колледжи Подмосковья оснащают новыми музыкальными инструментами, учебной литературой и оборудованием. Правительство Московской области оказывает одарённым детям финансовую поддержку для развития их творческих способностей.
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