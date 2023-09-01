В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тыс первоклассников

В пятницу, 1 сентября, в 19:00 на Исторической площади Дмитрова состоится большой джаз-концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 2 сентября, в 19:00 в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоится сольное выступление Дениса Мацуева.

На оба мероприятия вход свободный для всех желающих.

Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней.

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