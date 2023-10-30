В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Детской хоровой школе «Полёт» им. Т. Е. Селищевой в подмосковном Жуковском презентовали новые музыкальные инструменты. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, на концерте, который проходил в честь презентации, зрители увидели рояль «Н. Рубинштейн», за который садились как учащиеся, так и педагоги. Кроме этого, ребята сыграли на шести новых скрипках.
Помимо рояля и скрипок школа получила два фортепиано «Н. Рубинштейн», а также оборудование для учебного процесса, такие, как магнитные доски, видеопроектор, МФУ и фотоаппарат, а также учебные материалы и стеллажи.
Финансирование на новые инструменты и оборудование было выделено в рамках национального проекта «Культура».
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Помимо рояля и скрипок школа получила два фортепиано «Н. Рубинштейн», а также оборудование для учебного процесса, такие, как магнитные доски, видеопроектор, МФУ и фотоаппарат, а также учебные материалы и стеллажи.
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Мелисса Тимофеева