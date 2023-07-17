В Дмитрове открылась уникальная выставка

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В музейно-выставочном комплексе Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялось открытие экспозиции эстампа великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет».
Выставка открылась благодаря сотрудничеству администрации Дмитровского городского округа, Государственного центрального музея современной истории России, Центра кинофестивалей и международных программ и компании «КиноФокус», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Посетители уникальной выставки смогут увидеть 80 листов из серий «Капричос» («Причуды») и 18 листов из серии «Диспаратес» («Глупости»).
Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова поделилась, что рада сотрудничеству и новый проект, представленный в Дмитрове уже находится на стадии разработки.
Посетить выставку великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет» можно до 10 сентября текущего года.
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«От имени главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного приветствую наших друзей, которые помогли организовать эту прекрасную выставку работ великого испанского художника. Нас связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, и каждое новое совместное мероприятие – это яркое событие. А сотрудничество с Государственным центральным музеем современной истории России – новая ступень развития культурной жизни Дмитровского округа, — рассказала начальник управления культуры Дмитровского городского округа Ирина Костышина.Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова выступила со словами благодарности и отметила, что будет еще не мало новых проектов, которые будут представлены в подмосковном Дмитрове.
Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова поделилась, что рада сотрудничеству и новый проект, представленный в Дмитрове уже находится на стадии разработки.
Посетить выставку великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет» можно до 10 сентября текущего года.
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Алиса Сергиенко