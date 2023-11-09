В Дмитровском музее открылась выставка «Зимние истории»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музей-заповедник «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках масштабного выставочного проекта представлены работы семи известных современных дмитровских художников.
Жители и гости округа смогут увидеть произведения Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной и Ильи Чируна.
В выставочных залах будут представлены зимние пейзажи и натюрморты, а также жанровые композиции, портреты и графика.
Стоит отметить, что выставку можно посетить со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход для всех желающий. Кроме этого, проект будет открыт до 28 января 2024 года.
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Жители и гости округа смогут увидеть произведения Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной и Ильи Чируна.
Стоит отметить, что выставку можно посетить со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход для всех желающий. Кроме этого, проект будет открыт до 28 января 2024 года.
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Мира Полтева