В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу

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Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».
«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.
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