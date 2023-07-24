В Долгопрудном состоялся Фестиваль красок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В минувшую субботу шел небольшой дождь, но даже он не испортил настроение гостям фестиваля.
В ходе фестиваля использовалась специальная безвредная краска, которая легко смывается с кожи и одежды!
По поручению главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина, Добровольная народная дружина отвечала за безопасность на празднике.
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