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В Долгопрудном состоялся Фестиваль красок

24 июля 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В субботу, 22 июля, в подмосковном городе Долгопрудный проходил фестиваль красок, в котором приняли участие сотни жителей и гостей города.

Фестиваль проводили в Юсуповском сквере Долгопрудного, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В минувшую субботу шел небольшой дождь, но даже он не испортил настроение гостям фестиваля.

В ходе фестиваля использовалась специальная безвредная краска, которая легко смывается с кожи и одежды!

По поручению главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина, Добровольная народная дружина отвечала за безопасность на празднике.

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#Долгопрудный
#фестиваль
#фестиваль красок
#молодежь
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В Петербурге 30 июля пройдёт концерт в честь Дня Военно-морского флота
24 июля 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 июля пройдёт праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота, в нём примут участие известные музыкальные коллективы. Режиссёр шоу Валерий Кудашов рассказал в беседе с изданием «Петербургский дневник», что ждёт зрителей в этот день.
Программа начнётся в 10:00. Сначала зрители смогут понаблюдать за Военно-морским парадом, который будет транслироваться на экранах, установленных на Дворцовой площади.

В 13:00 начнётся первая часть музыкальной программы. Она будет посвящена юбилею флотов страны. Кудашов напомнил, что 2023 год уникален тем, что объединяет сразу несколько важных дат – 240 лет Черноморскому, 290 лет Северному и 320 лет Балтийскому флотам.

В первой части программы выступят Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и другие коллективы.

Во второй части праздничной программы, которая начнётся в 16:00, выступят группа «Сурганова и Оркестр», группа «Эскадрон» Олега Газманова и многие другие, сообщил Кудашов в беседе с «Петербургским дневником».
Завершится мероприятие праздничным салютом на набережной.

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#праздник
#концерт
#Санкт-Петербург
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В Подмосковье пройдет Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»
24 июля 2023, 15:22

Фото: istockphoto / jacoblund

Торжественная церемония открытия молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» состоится в четверг, 27 июля в 20:00 в Солнечногорске.
В церемонии открытия примут участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, сообщает «Радио 1» пресс-служба форума «Территория смыслов».

Первая смена «Мыслить» всероссийского форума соберет 350 выдающихся представителей молодежи: философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, учёных и историков. Первая смена продлится с 26 по 31 июля.

В рамках форума пройдет всего 8 смен: 

— «Мыслить»;
— «Убеждать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Помогать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Творить»;
— «Служить»;
— «Учить» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Открывать»;
— «Действовать».

Благодаря форуму, участники получат возможность знакомства с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, смогут найти наставников, узнают о культуре России и примут участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». 

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#Молодежный форум
#молодежь
#форум
#образовательный форум
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Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках
24 июля 2023, 11:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В субботу, 22 июля в торговом комплексе «МЕГА Химки» проходил МЕГАКОН. Этот фестиваль был посвящен косплеерам, фанатам комиксов и супергеройского кино, K-Pop-танцоров, поклонникам корейской культуры, геймерам и любителям настолок.
Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщает, что свыше 6 тысяч жителей и гостей городского округа приняли участие в масштабной программе фестиваля.

Гости МЕГИ стали зрителями двух шоу — конкурса косплея, участники которого воссоздали образы любимых персонажей и супергероев и танцевального батла K-pop cover dance, в котором танцоры повторили хореографию клипов известных корейских артистов.
«Фестиваль получился зрелищным и насыщенным — гости МЕГИ любого возраста могли найти для себя интересную зону и отлично провести время, кроме того, за активное участие они получали призы. Мы рады, что МЕГАКОН собрал такое количество участников и гостей. Отдельная благодарность — нашим партнерам. Благодаря совместной работе МЕГА на один день превратилась в удивительное фантастическое пространство, где можно было встретить любимых супергероев, потанцевать, выиграть призы, встретиться с любимыми актерами и просто интересно провести время», — рассказала руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности МЕГИ Химки Нина Проселкова.
В рамках фестиваля были анонсированы эксклюзивные подробности новых проектов издательства российских комиксов. Так, Роман Котков и Ксения Шпалецкая рассказали о грядущих новинках – «Серая гончая» новая антиутопия от BUBBLE Manga, том нового кроссовера «Триптих» и предыстория «Чумного Доктора» – «Алтан».

Состоялась встреча с Сергеем Горошко — музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра».  Фанаты актера смогли сделать совместные фотографии со звездой и получить автограф.

Помимо этого, для гостей был подготовлен большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов.
«Мы всегда рады встретиться с нашей аудиторий, а в этот раз — ещё и найти много новых читателей в лице посетителей МЕГИ. Надеемся, что крутое и классное шоу всем понравилось, и мы ещё не раз станем участниками Мегакона в будущем», — поделился главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков.
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За прошедшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 млн человек.

«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах.
#Химки
#косплеер
#Мега
#Мега Химки
#фестиваль
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За прошедшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 млн человек
24 июля 2023, 10:40

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошлой неделе, подмосковные парки посетили более 1,6 миллионов человек. Самым популярным подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 79 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 51,3 тысячи жителей и гостей региона. Третью строчку занимает химкинский парк Толстого — 51,2 тысячи посещений. 

«Посещаемость наших парков растет от года к году. Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 млн человек. Это на 6 млн больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.


В субботу, 23 июля, открылся обновленный парк «Взлет» в Домодедово, который за полдня посетили свыше 7 000 человек. В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха, сеть прогулочных дорожек, песочный пляж на берегу пруда Лесной и другое.

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В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов.

В Подмосковье за неделю провели более 40 ярмарок.

«Оппенгеймер» и «Барби»: где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах.
#Парки Подмосковья
#подмосковный парк
#Подмосковье
#парк
#Михаил Хайкин
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Американский певец Тони Беннетт умер за две недели до дня рождения
Скончался 96-летний певец Тони Беннетт
21 июля 2023, 17:28

Фото:iStock/SergeyPankratov

96-летний культовый американский певец Тони Беннетт (Энтони Доминик Бенедетто) умер в возрасте 96 лет. Артист боролся с болезнью Альцгеймера.
Associated Press, ссылаясь на публициста Сильвию Вайнер, пишет, что Тони Беннетт умер в своём родном Нью-Йорке. Точная причина смерти не называлась, но в 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера.
 
Тони Беннетт выпустил более 70 альбомов. Они принесли певцу 19 конкурсных «Грэмми». За свою карьеру артисту удалось продать более 50 млн своих пластинок по всему миру.

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#Тони Беннетт
#певец
#музыкант
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В пришкольном лагере «Сказочный» прошел финал танцевального конкурса
21 июля 2023, 10:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Финал танцевального конкурса для детей проходил в четверг, 20 июля, в пришкольном лагере «Сказочный» на базе гимназии №6.
В пришкольном лагере «Сказочный» провели финал первого танцевального батла среди отрядов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск. 

Участников батла оценивало жюри: начальник лагеря «Сказочный» Елена Сапронова, студент Московского губернского колледжа искусств Евгений Очиров, студентка Московского государственного института культуры Яна Гордеева и артист Московского областного театра балета «Русский балет» Кирилл Петров.  
«Это конкурс, который проходит в 3 этапа, один из которых заочный и два проходят сегодня в нашем зале. В нем не было никаких ограничений, каждый танец — это полет души наших участников», — рассказала культурный организатор Елизавета Конюхова.
Члены жюри посчитали самыми оригинальными, музыкальными и танцующими учеников 2 отряда и присвоили им звание победителей.
«Придумывали танец все вместе, немного помогали вожатые. На выступлении думала, как бы не ошибиться и улыбаться, и я рада, что мы выступили и у нас всё получилось», — поделилась своими впечатлениями участница из победившего отряда Вероника Соколова.
На сцене лагеря показала свое выступление ребятам представительница хореографического училища Элеонора Огурцова.

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23 июля в центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи состоится фестиваль уличных артистов.

В Химках состоится фестиваль фантастических персонажей МЕГАКОН.

В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».
#Танцевальный конкурс
#пришкольный лагерь
#лагерь
#танцы
#соревнования
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«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах
«Барби» и «Оппенгеймер»: будет ли премьера в России
20 июля 2023, 18:54

Фото: IStock/batuhan toker

Весь мир с нетерпением ожидает выхода двух ярких кинокартин — комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях и блокбастер «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи, Робертом Дауни – младшим. Мы выяснили, будет ли премьера фильмов в России, и когда их можно будет посмотреть.

«Барби»: дата выхода

«Барби» — один из наиболее ожидаемых фильмов 2023 года. Всё потому, что главные роли в этой картине играют Марго Робби, Райан Гослинг. Помимо них в фильме приняли участие Хелен Миррен и Дуа Липа.

Премьера «Барби» состоялась в США еще 19 июля. Тогда многие селебрити пришли на премьеру в стилистике фильма – с ярко-розовыми и небесно-голубыми оттенками в одежде. В прокат «Барби» выйдет 21 июля во всём мире. Однако официальных данных по выходу кинокартины пока нет. Есть вероятность, что фильм не покажут на больших экранах.
Фото: kinopoisk.ru

«Оппенгеймер»: дата выхода

«Оппенгеймер» — ещё одна культовая картина этого года. Её режиссёром стал небезызвестный Кристофера Нолан.

Фильм расскажет об испытаниях ядерной бомбы. В 12-м фильме Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший.

Кинокартина выйдет в мировой прокат в один день вместе с фильмом «Барби», то есть 21 июля. Однако по аналогии с этим же фильмом официальный релиз «Оппенгеймера» в России маловероятен. Всё потому, что Universal полностью ушёл из РФ после начала специальной военной операции и отказался пускать в прокат продукты производства студии.
Фото: kinopoisk.ru

«Оппенгеймер» и «Барби»: как посмотреть в России

Есть вероятность, что фильмы окажутся на больших экранах в России через несколько недель после официального релиза. Это связано с тем, что кинотеатры закупают копии картин в других странах.

Также россияне смогут посмотреть фильмы после премьеры цифрового релиза. Но она запланирована на сентябрь этого года.

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#фильм
#премьера
#кино
#«Оппенгеймер»
#«Барби»
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В Химках состоится фестиваль фантастических персонажей МЕГАКОН
20 июля 2023, 18:42

Фото: пресс-служба организаторов фестиваля

22 июля с 12 до 22 часов в торговом комплексе «МЕГА Химки» пройдёт МЕГАКОН. Это пространство превратится в поп-культурную вселенную для косплееров, фанатов комиксов и супергеройского кино, K-Pop-танцоров, поклонников корейской культуры, геймеров и любителей настолок.
Гости МЕГИ станут зрителями двух шоу – конкурса косплея, участники которого воссоздадут образы любимых персонажей и супергероев, и танцевального батла K-pop cover dance. Танцоры повторят хореографию клипов известных корейских артистов. Главный партнёр батла – Aigoo Russia, создатели ТОП K-Pop фестивалей в России IdolCon и Coverland)
 
Также в программе:
 
Фотозона и презентации новых проектов от издательства BUBBLE; мастер-классы по рисованию комиксов от художников BUBBLE и по созданию сценария комиксов от создателя сценариев для серии «Бесобой», «Легенды BUBBLE. Часовой. Время против» и «Заговор единорогов» Алекса Хатчетта.
 
Состоится встреча с Сергеем Горошко – музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра».
 
Помимо этого, гостей ждут большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов. 
 
Подробную программу фестиваля ищите по ссылке.

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В Подмосковье пройдёт литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».

В России с 24 по 30 июля пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».
 

 

 
#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#фестиваль
#фантастика
#культура
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В Мытищах пройдет фестиваль уличных артистов
20 июля 2023, 17:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи 23 июля состоится фестиваль уличных артистов.

Для гостей фестиваля подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнется шествием уличных артистов, которые приехали из разных уголков России. 

Кульминацией вечера станет барабанное и огненное шоу.

Фестиваль начнется в 12:30. Для всех желающих вход свободный. 


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22 июля состоится День города Дубна. Администрация приглашает гостей на праздник.
#Мытищи
#фестиваль
#уличные артисты
#Подмосковье
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