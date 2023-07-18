В Дубне отметят День города

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В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
«У нас подготовлена большая интересная программа, будет и много сюрпризов. Приглашаю всех отпраздновать День города вместе с нами!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.
В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.
На территории Дубны специалисты подготовили траншеи для прокладки кабеля для установки новой системы освещения.
Алиса Сергиенко