В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»

Фото: администрация г.о. Дубна
В Дубне 4 ноября прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Фестиваль традиционно проводится в городе, где живут представители разных народов, которые могут рассказать о своей культуре. Мероприятие прошло в День народного единства в ДК «Октябрь», который уже седьмой год подряд является площадкой для его проведения.
Фото: администрация г.о. Дубна
Перед участниками фестиваля с приветственным словом выступил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он выразил благодарность всем участникам и организаторам фестиваля, которые своим трудом способствуют укреплению дружбы между народами.
Также с благодарственной речью выступили депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова и другие.
Отмечается, что на фестивале выступили фольклорные, театрально-музыкальные, вокальные и хореографические коллективы из Дубны, Москвы и Старой Купавны. Было представлено дефиле в самобытных национальных костюмах, которое вызвало громкие аплодисменты. А также были организованы мастер-классы, на которых гости смогли узнать секреты кухонь различных народов.
Фото: администрация г.о. Дубна
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Фото: администрация г.о. Дубна
Также с благодарственной речью выступили депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова и другие.
Отмечается, что на фестивале выступили фольклорные, театрально-музыкальные, вокальные и хореографические коллективы из Дубны, Москвы и Старой Купавны. Было представлено дефиле в самобытных национальных костюмах, которое вызвало громкие аплодисменты. А также были организованы мастер-классы, на которых гости смогли узнать секреты кухонь различных народов.
Фото: администрация г.о. Дубна
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Анастасия Чинкова