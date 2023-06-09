В Дубне проведут Сабантуй

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Для гостей фестиваля подготовлена праздничная программа с развлечениями для детей и взрослых.
С концертными номерами выступят известные артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы Подмосковья и Республики Татарстан.
На время проведения мероприятия в Дубну приедет детский технопарк из казанского IT-парка, которые представят робототехнику, прототипирование, цифровые медиа, молекулярную кухню, а также виртуальную и дополненную реальности в интерактивном формате.
Дословно с тюркского слово «Сабантуй» переводится как «Праздник плуга. Он приурочен к окончанию проведения весенних полевых работ. С 2002 года Сабантуй проходит в Подмосковье, и каждый год для фестиваля выбирают новый город.
Вход на Сабантуй в Дубне свободный. Узнать подробную информацию можно на сайте мероприятия.
Ранее сообщалось, что летом в Московской области проведут 11 больших культурных мероприятий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.