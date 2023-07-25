В эти выходные в «Мелихово» состоится знаменитый спектакль «Чехов. Чайка»

Фото: Радио 1
«Проект не новый, но очень популярный, приезжают очень много людей. Помимо этого, в Мелихово каждые выходные проходят различные обзорные экскурсии, познавательные прогулки, экспедиции. Также, Мелиховский театр играет спектакли по субботам и воскресеньям для детей и взрослых», - рассказала пресс-секретарь музея Юлия Балабанова.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Жениться или не жениться, вот на этот вопрос отвечает проект. Выставка «Брачная лихорадка» рассказывает о том, что думали люди 19 века о браке, как знакомились, как вступали в брак, как детей рожали. Выставка сделана с большим юмором и основывается на материалах из брачных газет 19 века и юмористических журналов. А вторая часть проекта, это инверсивный спектакль-прогулка, который поставлен по водевилям Антона Павловича Чехова, который называется «Предложение». Наши гости становятся активными участниками театрального действия, вместе горошек перебирают, косят траву и следят за конфликтом. Проект очень легкий и помогает окунуться в атмосферу 19 века, почувствовать себя во времена Чехова. Выставку «Брачная лихорадка» можно посетить самостоятельно, вне проекта, купив билет в музей», - поделилась Юлия Балабанова.
Фото: Радио 1
Помимо этого, на территории усадьбы идет большая подготовка к празднику народных традиций «Три Спаса», а состоится он 19 августа.
Фото: фотобанк Московской области
«Август у нас богатый на праздники, яблочный, медовый, ореховый, вот все три спаса предлагает отметить наш музей-заповедник. При встрече, если люди приедут в народных костюмах, то обязательно их порадуем сувенирами от музея. Будут различные мастер-классы, обучения ремеслам, ярмарка народных промыслов, разные тематические экскурсии, дефиле народных костюмов и интересная музыкальная программа. Этот праздник проходит в нашем музее уже много лет, поэтому и в этом году мы продолжаем эту традицию», - отметила пресс-секретарь музея Юлия Балабанова.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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