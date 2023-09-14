В эту субботу в Подмосковье состоится гастрономический фестиваль

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу с концертами, ярмарками, конкурсами, мастер-классами и многие другим, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На главной сцене парка пройдёт концертная программа «Гостей встречаем на Разгуляй приглашаем!» с участием творческих коллективов Подмосковья. Позже пройдёт дефиле тематических авторских кокошников, конкурс флористических букетов. Для гостей подготовят фотозоны.
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