В эту субботу в Подмосковье состоится гастрономический фестиваль

Российская кинокомпания «Central Partnership» опубликовала первый трейлер ремейка любимой многими поколениями сказки «Бременские музыканты». По сюжету Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух объединяются, чтобы рассмешить дочь Короля. Режиссёром фильма стал Алексей Нужный. Публике он известен по фильмам «Я худею» и «Громкая связь».