В Химках открыли фотовыставку женского костюма ко Дню России

Фото: администрация г.о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин с президентом благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председателем Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатериной Богдасаровой приняли участие в торжественном открытии.
«Московский регион – большой, многонациональный. Здорово, что проходят выставки, которые могут связывать современность и историю. Все наряды очень красивые. Выставку нужно развивать, масштабировать её и дополнить мужским костюмом. Важно сохранять наши традиции и передать детям культурно-нравственный код страны», – сказала Богдасарова.
«Большая честь и гордость для нас – стать городом Подмосковья, где стартует эта выставка. Она посвящена нашей великой стране, её красоте, которая отражается в миллионах женских лиц. Сегодня на территории России проживают почти 200 народов, которые всегда проявляют настоящую силу и единство при любых испытаниях», – отметил Волошин.Выставка «Сила России» состоит из 17 фотопортретов россиянок из разных уголков страны. Каждая представляет свою малую Родину традиционным женским костюмом. В основном это семейные реликвии, которые уже больше ста лет передаются из поколения в поколение.
Инициаторы проекта – председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова и фотограф Екатерина Мельникова. Гостями выставки стали этнографы, фольклористы, этномузыканты и вокалисты, коллекционеры, специалисты по культурному наследию. Участницы проекта выступили с творческими номерами, показали традиционные наряды разных народов России.
Выставка в Химках будет открыта полтора месяца, а затем она отправится по другим городам Подмосковья.
Ранее «Радио 1» сообщало, что «химкинский Бэнкси» создал граффити о преемственности поколений русских солдат.