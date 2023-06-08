В Химках открыли первый в Подмосковье музей казачьего быта

Фото: администрация г.о. Химки
Посетители увидят погоны, костюмы, нагайки, шашки, кинжалы и другие предметы. Также в музее можно изучить редкую тематическую литературу, узнать об известных казаках России, их родословной. Все экспонаты собрал Союз казаков Химок.
«В коллекции – форма донского казака: строевая рубаха, хромовые сапоги, офицерская шашка, галифе с красными лампасами. Именно по лампасам определяли принадлежность к конкретному казачьему войску. Один из экспонатов – родовая нагайка, которая хранилась в нашей семье ещё с XIX века. Именно такими казаки дрались в рукопашном бою», – рассказал химкинский атаман Андрей Заикин.Музей расположен на улице Союзной, вход свободный. Во время первой экскурсии по музею представителям объединения передали письма от химкинских школьников. Дети написали пожелания военным, находящимся в зоне спецоперации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках ко Дню России открыли фотовыставку женского костюма.